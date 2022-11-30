Тело поблагодарит тебя: сколько физической активности нужно нам в день

Иногда мы забываем о совершенно простом и необходимом — движении. Пандемия, дистанционное образование и работа, война приковывают нас к креслу или кровати. В сравнении с нашими родителями мы ведем менее активный образ жизни. Сколько физической активности нужно в день?

Норма физической активности для взрослых: советы нутрициолога

Фуд-терапевт и нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала, какова норма физической активности для взрослых, чтобы оставаться здоровыми.

На сегодняшний день в мире недостаточно активен каждый четвертый взрослый и восемь из десяти подростков.

Нутрициолог шутит, что даже древние макаки не были готовы к тому, сколько придется сидеть за компьютером, как не готов и наш мозг, структура тела сейчас.

Сейчас также смотрят

Однако малоподвижный образ жизни не означает, что нужно сразу бежать в спортзал, хотя это очень эффективно. Минимальной нормой физической активности в неделю является 150 минут, то есть 2.5 часа. Это по стандартам ВООЗ.

Это время можно распределить на несколько занятий спортом в неделю или ежедневно 20-30 минут на свежем воздухе.

Для того, чтобы занятия приносили дополнительную пользу для здоровья, взрослые должны увеличить время физической активности средней интенсивности до 300 минут в неделю.

То есть, чтобы поддерживать здоровье в хорошем состоянии, нужно уделять спорту пять часов в неделю.

Нутрициолог говорит, что очень полезны:

утренняя или вечерняя прогулка быстрым шагом в парке;

самостоятельная гимнастика дома;

прохождение пешком пары остановок транспорта;

прогулка с собакой дольше обычного;

активный отдых на природе;

занятия в саду и огороде.

Ориентируйся на 8-10 тыс. шагов каждый день, это минимум. Контролировать их можно с помощью телефона или смарт-часов. А если ты занимаешься спортом — плаванием, бегом, йогой, еще лучше.

Во время занятий спортом нужно работать над силой, гибкостью, выносливостью и координацией в равных частях.

Чтобы иметь хорошее здоровье, нужно уделять 30-60 минут в день любой физической активности, кроме прогулок на открытом воздухе.

Раньше мы рассказывали про упражнения на пресс и ноги в домашних условиях.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!