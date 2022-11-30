Здоровье и красота

Тело поблагодарит тебя: сколько физической активности нужно нам в день

Анастасия Грубрина, редактор сайта 30 ноября 2022, 10:00
Норма фізичної активності для дорослих: поради нутриціологині
Фото: Pexels

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Тело поблагодарит тебя: сколько физической активности нужно нам в день
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