Тіло тобі подякує: скільки фізичної активності потрібно нам на день

Іноді ми забуваємо про зовсім просте й необхідне — рух. Пандемія, дистанційна освіта і робота, війна приковують нас до крісла чи ліжка. У порівнянні з нашими батьками ми ведемо менш активний спосіб життя. Скільки фізичної активності потрібно на день?

Норма фізичної активності для дорослих: поради нутриціологині

Фуд-терапевтка та нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла, яка норма фізичної активності для дорослих, щоб залишатися здоровими.

На сьогодні у світі недостатньо рухається кожен четвертий дорослий та вісім із десяти підлітків.

Нутриціологиня жартує, що навіть давні макаки не були готовими до того, скільки доведеться сидіти за комп’ютером, як не готовий і наш мозок, структура тіла зараз.

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Та малорухливий спосіб життя не означає, що потрібно відразу бігти в спортзал, хоча це дуже ефективно. Мінімальною нормою фізичної активності на тиждень є 150 хвилин тобто 2.5 години. Це за стандартами ВООЗ.

Цей час можна вдало розподілити на кілька занять спортом на тиждень або щоденні 20-30 хвилин на свіжому повітрі.

Для того, щоб заняття приносили додаткову користь для здоров’я, дорослі повинні збільшити час фізичної активності середньої інтенсивності до 300 хвилин на тиждень.

Тобто, щоб підтримувати здоров’я у гарному стані, потрібно приділяти спорту п’ять годин на тиждень.

Нутриціологиня каже, що дуже корисними є:

ранкова або вечірня прогулянка швидким кроком у парку;

самостійна гімнастика вдома;

проходження пішки пари станцій транспорту;

трохи довша прогулянка з собакою;

активний відпочинок на природі;

заняття в саду та на городі.

Орієнтуйся на 8-10 тис. кроків щодня, адже це мінімум. Контролювати їх можна за допомогою телефону чи смарт-годинника. А якщо ти займаєшся спортом — плаванням, бігом, йогою — ще краще.

Під час занять спортом потрібно працювати над силою, гнучкістю, витривалістю та координацією в рівних частинах.

Щоб мати гарне здоров’я, потрібно приділяти 30-60 хвилин на день будь-якій фізичній активності, крім прогулянок на свіжому повітрі.

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