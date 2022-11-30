Тіло тобі подякує: скільки фізичної активності потрібно нам на день

Іноді ми забуваємо про зовсім просте й необхідне — рух. Пандемія, дистанційна освіта і робота, війна приковують нас до крісла чи ліжка. У порівнянні з нашими батьками ми ведемо менш активний спосіб життя. Скільки фізичної активності потрібно на день?
Фуд-терапевтка та нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла, яка норма фізичної активності для дорослих, щоб залишатися здоровими.
На сьогодні у світі недостатньо рухається кожен четвертий дорослий та вісім із десяти підлітків.
На сьогодні у світі недостатньо рухається кожен четвертий дорослий та вісім із десяти підлітків.
Нутриціологиня жартує, що навіть давні макаки не були готовими до того, скільки доведеться сидіти за комп’ютером, як не готовий і наш мозок, структура тіла зараз.
Та малорухливий спосіб життя не означає, що потрібно відразу бігти в спортзал, хоча це дуже ефективно. Мінімальною нормою фізичної активності на тиждень є 150 хвилин тобто 2.5 години. Це за стандартами ВООЗ.
Цей час можна вдало розподілити на кілька занять спортом на тиждень або щоденні 20-30 хвилин на свіжому повітрі.
Для того, щоб заняття приносили додаткову користь для здоров’я, дорослі повинні збільшити час фізичної активності середньої інтенсивності до 300 хвилин на тиждень.
Для того, щоб заняття приносили додаткову користь для здоров’я, дорослі повинні збільшити час фізичної активності середньої інтенсивності до 300 хвилин на тиждень.
Тобто, щоб підтримувати здоров’я у гарному стані, потрібно приділяти спорту п’ять годин на тиждень.
Нутриціологиня каже, що дуже корисними є:
Орієнтуйся на 8-10 тис. кроків щодня, адже це мінімум. Контролювати їх можна за допомогою телефону чи смарт-годинника. А якщо ти займаєшся спортом — плаванням, бігом, йогою — ще краще.
Під час занять спортом потрібно працювати над силою, гнучкістю, витривалістю та координацією в рівних частинах.
Щоб мати гарне здоров’я, потрібно приділяти 30-60 хвилин на день будь-якій фізичній активності, крім прогулянок на свіжому повітрі.
Раніше ми розповідали про вправи на прес та ноги в домашніх умовах.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!