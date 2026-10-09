Стиль життя

Коли садити виноград восени та як це правильно зробити

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 09 Жовтня 2026, 13:08 3 хв.
осіння посадка винограду
Фото Unsplash

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