Тепле сонце, виноградні лози, а десь у льосі дозріває врожай вина. Так зазвичай ми уявляємо саме італійський відпочинок. І хоч мало хто наважується перенести його в українські реалії, все одно трапляються сміливці. Тому саме для них далі розповідаємо про правила осінньої посадки винограду.

Коли краще садити виноград восени

Зазвичай для посадки винограду обирають перехідний період — весну чи осінь. Однак за усіма погодними умовами саме восени найкраще садити виноград, адже саджанці одразу починають рости, отримують достатньо опадів та стають більш витривалими, ніж весінні.

Найкращий місяць для посадки винограду — жовтень, коли температура для вкорінення на новому місці тримається на одному рівні від +5 до +15 градусів, а вегетація рослин припиняється. Однак не варто відтягувати посадку рослини дуже довго, оскільки є ризик, що саджанець не встигне прижитись перед заморозками.

Правила осінньої посадки винограду

Насамперед рекомендується обрати місце для посадки винограду та заздалегідь підготувати усе.

Як вибрати місце посадки

Якщо ти плануєш садити кілька кущів, то варто розрахувати, аби згодом між дорослими рослинами було щонайменше 2,5 метри.

А якщо ти хочеш посадити виноград біля дому, то від будівлі має бути відстань півметра або метр. Також споруда має знаходитись на північ від куща, щоб він отримував потрібну кількість сонця та водночас мав захист від холодних вітрів. Крім того, необхідно слідкувати, щоб місце було загалом сонячне.

Як підготувати саджанці до посадки

Також потрібно підготувати сам саджанець до посадки. Його за день до процедури необхідно замочити у розчині стимуляторів коренеутворення.

Саме ж коріння варто вкоротити на 20 сантиметрів, щоб сприяти розгалуженню.

Підготовка лунки для саджанця

Ямку, у яку будеш висаджувати виноград, варто підготувати за місяць. Її необхідно викопати глибиною 70 сантиметрів, а на дно покласти дренаж, щоб волога не застоювалась. На нього варто покласти ґрунт з добривами та гіркою в центрі ями.

Висадження саджанця

Перед посадкою коріння рослини опустити в глиняну бовтанку. Потім можна саджанець поставити на гірку всередині підготовленої ямки, розправити його коріння та направити його вниз.

Далі лишається засипати ямку землею. Потім необхідно тільки слідкувати, щоб рослина була рясно полита — це близько 20 літрів на рослину. Якщо ж очікуються холоди, то також варто подбати про укриття для винограду на зиму. Ґрунт навколо рослини можна також мульчувати тирсою, торфом, перегноєм, соломою.

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