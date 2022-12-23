Офісний синдром виникає і вдома також — що це таке та як йому запобігти

Пандемія коронавірусу, а потім і повномасштабна війна привчили багатьох українців працювати онлайн — з власного дому.

Однак люди часто недооцінюють важливість правильного облаштування свого робочого місця. Замість нього може служити диван, ліжко, журнальний столик тощо.

Ревматологиня Катерина Заічко впевнена, що це може негативно вплинути на здоров’я працівника. Вона розповіла для проекту Бережи себе про те, що таке офісний синдром та як запобігти йому.

Зараз також дивляться

Що таке офісний синдром

Офісний синдром — це симптоми, які з’являються внаслідок тривалого перебування в тому самому положенні під час роботи за комп’ютером в офісі.

Причинами офісного синдрому можуть бути неправильне положення тіла, незручні стілець та стіл, погане освітлення тощо.

Що саме мається на увазі під офісним синдромом:

Міофасциальний больовий синдром — хронічний больовий розлад, за якого тиск на чутливі точки м’язів призводить до болю та стискання м’язів у шиї, плечах або лопатках. Синдром зап’ястного каналу — біль, оніміння та поколювання в руці та зап’ясті. Тригерний палець — біль, скутість та заціпеніння під час згинання та випрямлення пальця. Найчастіше страждають безіменний і великий пальці, але це може статись і з іншими. Тендиніт — запалення сухожилля, яке часто вражає лікоть, зап’ястя, палець, стегно та інші частини тіла. Постуральний біль у спині — біль або дискомфорт у спині, спричинений неправильною поставою. Пателофеморальний синдром — біль у передній частині коліна та навколо надколінка (колінної чашечки). Диспепсія — дискомфорт або біль у верхній частині живота. Часто супроводжується здуттям живота, нудотою й відрижкою.

Як облаштувати робоче місце

Фонд для медичної освіти та досліджень Mayo розробив поради для офісних працівників, як правильно облаштувати своє робоче місце.

Вибирай такий стілець, щоб його спинка підтримувала фізіологічні вигини хребта. Висота стільця має підходити твоєму зросту так, щоб коліна були на рівні стегон у зігнутому під кутом 90° положенні.

Якщо ноги не дістають до підлоги, то обов’язково треба використовувати підставку для ніг. Також можна купити регульоване крісло для тіла.

Щоб правильно тримати поставу, сиди прямо з відкинутими плечима та підтягни підборіддя для подовження хребта.

Розташуй комп’ютер так, щоб екран був завжди на відстані витягнутої руки й на одному рівні з твоєю зоною видимості або трохи нижче. Чудовою ідеєю стане регульована підставка для ноутбука.

Мишка та клавіатура мають бути на зручній відстані. При цьому слідкуй, щоб зап’ястя були рівними, а руки — на рівні або нижче ліктя. На ринку є навіть спеціальні мишки, які розподіляють точки тиску та підтримують зап’ястя.

Звертай увагу також і на освітлення приміщення. Адже це може як спровокувати, так і зменшити втому очей та головний біль. Найкраще місце — біля вікна. Природне яскраве світло сприяє продуктивності та здоровому сну.

Як запобігти офісному синдрому

Для того, щоб позбутись офісного синдрому та запобігти йому, дотримуйся цих порад:

змінюй своє положення впродовж дня — придбай стіл, який змінює висоту або за яким можна працювати стоячи;

регулярно виконуй фізичні вправи — це зменшить напруження м’язів;

давай ногам відпочинок;

правильно сиди за стільцем — притуляй спину близько до спинки, тримай ноги рівно на підлозі;

використовуй подушку для сидіння — якщо твій стілець занадто низький або якщо ти відчуваєш втому та біль у спині, куприку чи ногах.

Пандемія, дистанційна освіта і робота, війна приковують нас до крісла чи ліжка. Читай, яка норма фізичної активності для дорослих, щоб добре почуватись та бути здоровими.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!