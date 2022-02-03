Сходити в кіно чи покататися на велосипеді — розкажемо, як корисно використати обідню перерву

Працюєш цілий день в офісі й тобі здається, що життя проходить повз, адже ти нічого не встигаєш? Хочемо нагадати, що ти щодня маєш обідню перерву, за яку можна встигнути багато речей.

Так, їсти теж треба, але можна і поїсти, і навіть встигнути на сеанс в кінотеатрі.

Ми розповімо тобі незвичні ідеї, як можна використати обідню перерву.

Якщо працюєш вдома

Швидкий сон

Якщо ти почуваєшся в’ялим, бо не виспався зранку, можеш компенсувати це обіднім сном. Кажуть, що півгодини сну вдень підвищують продуктивність.

В Іспанії навіть раніше дотримувалися такого правила. Цей час називали Сієста.

В сучасних умовах усе рідше можна зустріти щось подібне. Правило післяобіднього сну виникло через дуже спекотну погоду, яка погано впливала на продуктивність людей.

Медитація

Коли ми працюємо, то втомлюємося. Незалежно від того, чи це фізична праця, чи розумова.

Тож медитація — це спосіб розслабитися.

Спочатку може бути важко налаштуватися. Треба виділити собі спеціальну зону. Якщо ти раніше не медитував(-ла), можна увімкнути відеоуроки в інтернеті.

Кажи спорту “так”

Не варто забувати про спорт. Це чудовий спосіб змінити активність і перемикнути мозок на щось інше.

Спорт допомагає роботі мозку, після нього ми відчуваємо прилив енергії.

Це може бути як елементарна руханка, так і професійне тренування на 20 хвилин. Всі відеоуроки нині можна знайти в інтернеті.

Проводь час із рідними

Якщо ти працюєш вдома разом із рідними, присвяти цей час їм.

Ви можете разом пограти в настільні ігри, випити запашного чаю та поговорити про те, що вас турбує, або ж вигадати власні сімейні ритуали.

Улюблене заняття

Вдома ми можемо витрачати час на улюблене хобі, як-от малювання, читання, рукоділля тощо.

Все, що покращує твій настрій та перемкне увагу.

Також, якщо ти працюєш вдома, ти маєш змогу проходити різні курси.

Якщо ти дуже наполегливий і хочеш не відпочивати, а вдосконалюватися, цей спосіб використання обідньої перерви саме для тебе.

Нині більшість курсів проходять в онлайн-форматі, тож не треба витрачати багато часу, щоб доїхати до місця занять.

Веди свій щоденник

Можна почати записувати свої думки. Придбай красивий блокнот та зручну ручку, адже головне те, що думки треба писати, а не друкувати.

Знайди час, налаштуйся та пиши про свої думки, переживання, ідеї, досвід. Пиши про те, що відбулося, що тебе засмутило чи надихнуло.

Також можна спробувати вести щоденник подяки. Коли ти прописуєш усе, за що і кому вдячний цього дня.

Якщо ти працюєш в офісі

Прогулянка

Якщо ти постійно сидиш на одному місці в замкненому просторі, потрібно виходити гуляти на свіжому повітрі. Це корисно робити, навіть якщо працюєш із дому.

Адже якщо довго сидіти в одній кімнаті, може заболіти голова. Також добре часто провітрювати приміщення.

А прогулянка на вулиці в морозний день подарує тобі свіжість. Крім того, спостереження за природою — пташкою, кружлянням снігу чи білченям — може заспокоїти.

Гуляти з друзями

Якщо ви з другом/подругою працюєте недалеко одне від одного, то можна зустрітися з ним/нею на чашку кави або ж навіть запланувати поїздку на велосипеді.

Зараз на кожному кроці можна взяти на прокат велосипед чи електросамокат.

Звичайно, в теплу пору року.

Похід в кінотеатр

Якщо твій офіс розташований поруч із торговельно-розважальним центром, там, найімовірніше, є 7D кінотеатр.

В такому кінотеатрі сеанс триває близько 15 хвилин, а емоцій вистачить надовго, адже там можуть і облити водою, і потрусити в різні боки, і хапати за ноги — все залежить від жанру фільму.

Але в будь-якому разі не варто забувати про своє здоров’я. Якщо ти довго працюєш за комп’ютером, треба час від часу робити відпочинок для очей.

Раніше ми розповідали, як зберегти зір під час роботи за комп’ютером.