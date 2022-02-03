Сходить в кино или прокатиться на велосипеде — расскажем, как с пользой провести обеденный перерыв

Работаешь целый день в офисе и тебе кажется, что жизнь проходит мимо, а ты ничего не успеваешь?

Хотим напомнить, что у тебя есть обеденный перерыв, за который можно успеть сделать многое. Да, кушать тоже нужно, но можно и поесть, и даже успеть на сеанс в кинотеатр.

Мы расскажем тебе необычные идеи, как можно использовать обеденный перерыв.

Если работаешь дома

Быстрый сон

Если ты чувствуешь себя вялым, потому что не выспался утром, ты можешь компенсировать это обеденным сном.

Говорят, что полчаса сна днем ​​повышают работоспособность.

В Испании раньше даже соблюдали такое правило. Они называли это Сиеста.

В современных условиях все реже можно встретить что-то подобное.

Правило послеобеденного сна возникло из-за очень жаркой погоды, которая плохо влияла на продуктивность людей.

Медитация

Когда мы работаем, то устаем. Независимо от того, физический это труд или умственный.

Поэтому медитация — это способ расслабиться.

Поначалу может быть трудно себя настроить, нужно выделить себе специальную зону для этого.

Если ты раньше не медитировал(-а), можно включить видеоуроки в интернете.

Говори спорту “да”

Не стоит забывать о спорте. Это отличный способ изменить вид активности и переключить мозг на что-нибудь другое.

Спорт способствует работе мозга, после него мы чувствуем прилив энергии.

Это может быть как элементарная зарядка, так и профессиональная тренировка на 20 минут. Все видеоуроки можно найти в интернете.

Проводи время с родными

Если ты работаешь дома вместе с родными, посвяти это время им.

Вы можете вместе поиграть в настольные игры, выпить душистого чая и поговорить о том, что вас беспокоит, либо же придумать собственные семейные ритуалы.

Любимое занятие

Дома мы можем посвятить время любимому хобби, например, рисованию, чтению, рукоделию и т.д.

Все, что поднимает тебе настроение и переключит внимание.

Также, если ты работаешь дома, у тебя есть возможность проходить разные курсы.

Если ты очень упорный и хочешь не отдыхать, а совершенствоваться, этот способ провести обеденный перерыв как раз для тебя.

Сейчас большинство курсов проходят в онлайн-формате, так что не нужно тратить много времени, чтобы доехать до места занятий.

Веди свой дневник

Можно начать записывать свои мысли. Купи красивый блокнот и удобную ручку, ведь главное, что мысли нужно писать, а не печатать.

Найди время, настройся и пиши о своих мыслях, переживаниях, идеях, опыте. Пиши о случившемся, что тебя огорчило или вдохновило.

Также можно попробовать вести дневник благодарности. Когда ты прописываешь все, за что и кому благодарен в этот день.

Если ты работаешь в офисе

Прогулка

Если ты постоянно сидишь на одном месте в замкнутом пространстве, полезно выходить гулять на свежий воздух. Это нужно делать, даже если работаешь из дома.

Ведь если долго сидеть в одной комнате, может разболеться голова. Также хорошо бы часто проветривать помещение.

А прогулка на улице в морозный день подарит тебе свежесть. Кроме того, наблюдения за природой — птичкой, падающим снегом или белочкой на ветке — может успокаивать.

Гулять с друзьями

Если вы с другом/подругой работаете недалеко друг от друга, то можно встретиться с ним/ней на чашку кофе или даже запланировать поездить на велосипеде.

Сейчас на каждом шагу можно взять на прокат велосипед или электросамокат.

Конечно же, в тёплое время года.

Поход в кинотеатр

Если твой офис находится рядом с торгово-развлекательным центром, там, скорее всего, есть 7D-кинотеатр.

В таком кинотеатре сеанс длится около 15 минут, а эмоций хватит надолго, ведь там могут и облить водой, и потрясти в разные стороны, и хватать за ноги — все зависит от жанра фильма.

Но в любом случае не стоит забывать о своем здоровье. Если ты долго работаешь за компьютером, нужно время от времени давать глазам отдохнуть.

Ранее мы рассказывали, как сохранить зрение при работе за компьютером.