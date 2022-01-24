Як продуктивно працювати вдома? Розповідаємо кілька секретів

Вже не перший рік ми працюємо то в офісі, то вдома. Працювати вдома — це подарунок і покарання одночасно.

Переваги роботи вдома — можна довше поспати, не треба витрачати час та кошти на дорогу, є змога більше часу провести з рідними.

А найбільший мінус — це те, що ти стаєш неорганізованим. Починаєш прокрастинувати, відкладати все на потім, відволікатися на рідних, постійний перекус, улюблений фільм чи серіал.

Тож ми розповімо тобі, як облаштувати робоче місце й розподілити час так, щоб твоя робота була продуктивною.



Робоче місце вдома

Передусім треба організувати своє робоче місце, адже за ним ти проводитимеш довгі робочі дні.

Ти маєш обрати найбільш зручне для тебе місце в оселі.

Має бути стіл, щоб помістився твій ноутбук, та зручний стілець.

До вибору стільця варто підійти відповідально.

Він має підходити до столу за висотою, щоб ти не горбився, адже тоді болітиме спина. Також він має бути не дуже твердим, інакше з часом у тебе болітимуть та затерпатимуть ноги. Не зашироким і не завузьким, бажано зі спинкою.

Також краще обирати місце біля вікна. Сонячне світло допомагає організму прокинутись та насичує енергією.

Але важливо, щоб сонячне світло не відбивалось на екрані монітора.

Порядок

Працювати у порядку набагато легше. Ти маєш підтримувати порядок на своєму столі та в усій оселі.

Коли на робочому місці лежить купа обгорток від цукерок, багато непотрібних папірців, чашки з чаєм тощо — це все відволікає. Ти не можеш зручно водити комп’ютерною мишкою чи вчасно знайти потрібний предмет.

Зроби своє робоче місце не тільки комфортним, але й затишним.

Роздрукуй мотиваційні листівки чи фото з рідними та друзями. Постав їх у красиву рамку чи розвісь на стіні.

Коли перед очима є щось приємне, це завжди допомагає зібратися.

Дисципліна

Ти маєш дисциплінувати себе.

Щоранку перед роботою складай собі список завдань на день.

До кожного завдання можна ставити дедлайн, якщо ти приблизно знаєш, скільки часу необхідно на його виконання.

Це допомагає позбутися прокрастинації. Попроси когось, щоб він (вона) тебе контролювали й щогодини чи щодві звітуй про виконану роботу.

Речі, що відволікають

Якщо ти не можеш себе дисциплінувати, то максимально позбудься речей, що тебе відволікають.

Не вмикай серіал на фоні, проси рідних, щоб не турбували в робочі години.

Перерва та обід

Під час роботи вдома не варто забувати про відпочинок.

Треба влаштовувати собі короткі перерви, бажано робити п’ятихвилинну руханку.

Не варто їсти за робочим місцем, хоч ти й працюєш вдома.

По-перше, це забруднить твій стіл.

По-друге, ти позбавляєш себе змоги відпочити.

По-третє, якщо постійно їсти під час роботи, є ризик виробити не дуже корисну звичку. І потім постійно, коли прийде час працювати, тобі хотітиметься щось жувати й ти не зможеш сконцентруватися.

Поради від нашої редакції

— На роботу з ліжка мене вистачає на півгодини, бо ліжко у будь-якому положенні не зручне для роботи, — каже головна редакторка сайту Вікна Валерія Маліцька.

Тож вона ділиться своїми порадами, як продуктивно працювати вдома.

Не працюйте в піжамі — це не налаштовує на роботу.

Придумайте собі ритуали, які допоможуть вам стати продуктивними.

Зробіть собі дошку з нагадуваннями — це допоможе з тайм-менеджментом.

Виходьте дихати свіжим повітрям мінімум двічі на день.

Домовтеся з усіма, хто є вдома, про межі в оселі та хто і чим займається під час роботи вдома.

Перевірте, чи поруч наявна вся необхідна техніка та чи справна вона.

Облаштуйте зручне робоче місце чи знайдіть його альтернативу (кафе, коворкінг).

Валерія розповідає, що перший рік карантину працювала або на кухні, або на маленькому розкладному столику для сніданків, а через рік нарешті купила собі високий білий столик.

Для мене важливо, щоб було навколо гарно, тоді я продуктивніша. Тож я облаштувала робоче місце так, як буде симпатично оку. З того часу робота вдома стала приємнішою, — ділиться вона.

А редакторка сайту Даніела Долотова радить: щоб налаштуватися на роботу з дому, зранку треба зробити те саме, що й перед роботою в офісі: сходити в душ, випити кави, одягтися красиво, але зручно.

— Щоб працювати вдома, треба замкнутися в окремій кімнаті. Вимкнути все, що може відволікати: телевізор, радіо, телефон — відкласти, — розповідає, сміючись, інша редакторка сайту Вікна Олена Яковлєва.

А дизайнерка сайту Валентина Бойко жартує, що одним із найбільших плюсів роботи вдома є те, що обід завжди поруч.

Як можемо бачити, кожен сприймає роботу вдома по-різному і підлаштовує так, щоб було комфортно собі.

Сподіваємось, що тобі стануть у пригоді ці поради.

А щоб твоя робота залишалася улюбленою, треба зберігати життєвий баланс. Раніше ми розповідали про те, що таке work life balance та як зберегти баланс між роботою та особистим життям.