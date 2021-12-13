Відсторонення від роботи невакцинованих: юрист пояснив спірні аспекти

З початку листопада почалося відсторонення від роботи невакцинованих працівників певних категорій. Це викликало багато запитань та побоювань за збереження свого робочого місця.

У чому відмінність між відстороненням та звільненням, а також як відбувається ця процедура — пояснює юрист.

Спершу з’ясуємо, що таке звільнення та відсторонення від роботи та чим вони відрізняються.

Якщо коротко, то звільнення — це розірвання трудового договору.

Людину не можуть звільнити з роботи через відмову від вакцинації, адже підстави для звільнення визначені в чинному Кодексі законів про працю й не передбачають звільнення з роботи в разі ухилення від вакцинації (ст. 40–41 КЗпП).

В українців є право вакцинуватися, але немає обов’язку це робити.

Відсторонення від роботи — це тимчасове зупинення трудових відносин без збереження заробітної плати.

На час відсторонення від роботи за працівником зберігається робоче місце.

Згідно зі ст. 46 КЗпП, людину можуть відсторонити від роботи, якщо вона:

з’явилася на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; відмовилася або ухилилася від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством (сюди підпадають відсторонення від роботи певних категорій працівників через відмову від вакцинації згідно зі ст. 12 закону Про захист населення від інфекційних хвороб , наказом N 2153 МОЗ та постановою Кабміну від 9 грудня 2020 року).

Варто зазначити й те, що працівник, якого відсторонили від роботи через відмову вакцинуватися, може оскаржити це рішення в суді (постанова Верховного Суду від 01.04.2020 у справі № 761/12073/18).

Юрист Микола Мельник відповідає на деякі спірні питання щодо відсторонення працівників.

Яка процедура відсторонення від роботи невакцинованих працівників?

Це відбувається за наказом директора. Документ має містити підстави та строки відсторонення. Працівник має ознайомитися та поставити підпис у документі.

Як надовго мене можуть відсторонити від роботи?

До усунення причин відсторонення (або після завершення терміну відсторонення — прим. ред.).

Чи маю я відпрацювати час, коли я був/-ла відсторонена від роботи?

Ні. Цей час не зараховується до стажу роботи.

Чи може компанія взяти на посаду іншу людину, поки я відсторонений/-а від своєї діяльності?

Так, може. Але компанія зберігає робоче місце за людиною, яка відсторонена від роботи.

У випадку перевірки, якщо я не вакцинувався/-лась і продовжую ходити на роботу, хто сплачуватиме штраф?

Відповідальність лежить на підприємстві, але воно може подати регресний позов до працівника з вимогою виплатити компенсацію.

Коли припиняться відсторонення від роботи невакцинованих працівників?

Тоді, коли закінчаться карантинні обмеження.

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