Як COVID-19 може впливати на потомство — вчені здивовані новими даними

Австралійські науковці з Інституту нейронауки та психічного здоров’я Флорі з’ясували, що зараження самців мишей вірусом COVID-19 може відобразитися на їхніх нащадках. Дослідження показало, що інфекція змінює структуру сперми, а ці зміни передаються дітям і можуть впливати на їхню поведінку.

Про це пише Natural Communications.

Професор Ентоні Ганнан, керівник дослідницької групи, зазначив, що ще раніше було відомо — спосіб життя батька, наприклад неправильне харчування чи стрес, може змінювати розвиток мозку в потомства.

Тепер ми побачили, що й вірус SARS-CoV-2 здатен змінювати інформацію, яку несе сперма — зокрема певні РНК-молекули, — пояснив він.

Докторка Елізабет Кліман додала, що потомство заражених самців виявляло вищий рівень тривожності, ніж нащадки здорових мишей.

А її колега, дослідниця Кароліна Губерт, уточнила:

Ми спостерігали зміни в роботі генів у гіпокампі — ділянці мозку, що відповідає за емоції та пам’ять. Це може пояснити підвищену тривожність.

Як вірус впливає на гени

Науковці з’ясували, що причиною таких змін стали малі РНК-молекули у спермі, які передають інструкції розвитку мозку. Саме ці молекули, на думку авторів, могли змінитися під впливом вірусу.

Дослідники також перевірили, чи зберігається ефект у наступних поколіннях. Суттєвих поведінкових змін у онуків мишей вони не побачили, проте відзначили менші розміри тіла у молодняку.

Що це означає для людей

Професор Ганнан наголосив, що наразі результати стосуються лише мишей, але вони дають привід для подальших спостережень.

Потрібні дослідження на людях, щоб зрозуміти, чи може COVID-19 впливати на потомство людей. Наші висновки свідчать, що наслідки пандемії можуть бути глибшими й тривалішими, ніж ми думали, — підсумував він.

Раніше ми розповідали, як розрізнити грип та COVID-19.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!