Отстранение от работы невакцинированных: юрист объяснил спорные аспекты

С начала ноября началось отстранение от работы определенных категорий работников из-за отказа от вакцинации. Это вызвало множество вопросов и опасений за сохранение своего рабочего места.
В чем разница между отстранением и увольнением, а также как происходит эта процедура — объясняет юрист.
Сначала выясним, что такое увольнение и отстранение от работы и чем они отличаются.
Если коротко, то увольнение — это расторжение трудового договора.
Человека не могут уволить с работы из-за отказа от вакцинации, ведь основания для увольнения определены в действующем Кодексе законов о труде и не предусматривают увольнения с работы в случае уклонения от вакцинации (ст. 40-41 КЗоТ).
У украинцев есть право вакцинироваться, но нет обязанности это делать.
У украинцев есть право вакцинироваться, но нет обязанности это делать.
Отстранение от работы — это приостановление трудовых отношений без сохранения заработной платы.
На время отстранения от работы за сотрудником сохраняется рабочее место.
На время отстранения от работы за сотрудником сохраняется рабочее место.
Согласно ст. 46 КЗоТ, человека могут отстранить от работы, если он:
Следует отметить и то, что работник, отстраненный от работы из-за отказа вакцинироваться, может обжаловать это решение в суде (постановление Верховного Суда от 01.04.2020 по делу № 761/12073/18).
Юрист Николай Мельник отвечает на некоторые спорные вопросы об отстранении работников.
Это происходит по приказу директора. Документ должен содержать основания и сроки отстранения. Работник должен ознакомиться и расписаться в документе.
До устранения причин отстранения (или по истечении срока отстранения – прим. ред.).
Нет. Это время не засчитывается в стаж работы.
Да, может. Но компания сохраняет рабочее место за человеком, отстраненным от работы.
Ответственность лежит на предприятии, но оно может подать регрессный иск к работнику с требованием выплатить компенсацию.
Тогда, когда закончатся карантинные ограничения.
Напомним, ранее в эксклюзивном интервью Викнам Леся Литвинова рассказала о ситуации с Covid-19 в Украине и нехватке кислорода в больницах.