Твоя работа

Отстранение от работы невакцинированных: юрист объяснил спорные аспекты

Елена Яковлева, редактор сайта 13 декабря 2021, 11:06
Отстранение от работы невакцинированных
Фото: Pexels

Больше новостей
Вікна 22:00
Вікна-новини. Выпуск от 13.12.2021 (22:00)
Моніторинг стану
Кровь знает о вас всё! Что такое health-tech платформа мониторинга самочувствия
Модные образы на новый 2022 год
В чем встречать Новый 2022-й год: модные тренды и рекомендуемые цвета
Гірськолижні курорти України
А можно что-нибудь кроме Карпат? Горнолыжные курорты в Украине
Смотреть больше

Материалы по теме

Covid-19
Заболеваемость Covid-19: скольким украинцам удалось победить недуг
вакцинація від коронавірусу
Штрафы за фальшивые справки: как борются с антивакцинаторами в ЕС
новій штам омікрон
Новый штамм Омикрон уже обнаружили в 57 странах: о чем предупреждают ученые
Вакцинация детей
Профилактические прививки детей в Украине: почему не стоит медлить

Видео
0:34:46
Вікна 22:00

Вікна-новини. Випуск від 13.12.2021 (22:00)
0:34:46
Вікна 22:00
Вікна-новини. Выпуск от 13.12.2021 (22:00)
0:01:11
Моніторинг стану
Кровь знает о вас всё! Что такое health-tech платформа мониторинга самочувствия
0:35:00
Вікна 17:30
Вікна-новини. Выпуск от 13.12.2021 (17:30)
0:02:18
День Андрія 13 грудня
Гадание и приготовление вареников: какая она — традиционная программа вечерниц
0:21:00
Вікна-новини випуск від 13.12.2021 о 14:30
Вікна-новини. Выпуск от 13.12.2021 (14:30)
0:21:00
Вікна-новини. Повний випуск від 13.12.2021 (11:30)
Вікна-новини. Выпуск от 13.12.2021 (11:30)
0:04:02
Ялинка
Живая, искусственная или в горшке? Как правильно выбрать елку
0:04:39
Протидія насиллю
“Прыгай! Или тебе помочь?” Как в Украине борются с домашним насилием
0:06:12
Ніколь Князева
Самый сильный ребёнок Украины: как Николь Князева установила более 100 мировых рекордов
Больше видео
Почему украинцам стоит чувствовать себя в безопасности? Хотя рядом неутихающая агрессия и политические игры России
Читать дальше
Почему украинцам стоит чувствовать себя в безопасности? Хотя рядом неутихающая агрессия и политические игры России
Панические атаки: исповедь звезд, советы психолога и личный опыт
Читать дальше
Панические атаки: исповедь звезд, советы психолога и личный опыт