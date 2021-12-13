Отстранение от работы невакцинированных: юрист объяснил спорные аспекты

С начала ноября началось отстранение от работы определенных категорий работников из-за отказа от вакцинации. Это вызвало множество вопросов и опасений за сохранение своего рабочего места.

В чем разница между отстранением и увольнением, а также как происходит эта процедура — объясняет юрист.

Сначала выясним, что такое увольнение и отстранение от работы и чем они отличаются.

Если коротко, то увольнение — это расторжение трудового договора.

Человека не могут уволить с работы из-за отказа от вакцинации, ведь основания для увольнения определены в действующем Кодексе законов о труде и не предусматривают увольнения с работы в случае уклонения от вакцинации (ст. 40-41 КЗоТ).

У украинцев есть право вакцинироваться, но нет обязанности это делать.

Отстранение от работы — это приостановление трудовых отношений без сохранения заработной платы.

На время отстранения от работы за сотрудником сохраняется рабочее место.

Согласно ст. 46 КЗоТ, человека могут отстранить от работы, если он:

появился на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;

отказался или уклонился от обязательных медицинских осмотров, учебы, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарной охране;

в других случаях, предусмотренных законодательством (сюда подпадают отстранения от работы определенных категорий работников из-за отказа от вакцинации согласно ст. 12 закона О защите населения от инфекционных болезней , приказу N 2153 Минздрава и постановлению Кабмина от 9 декабря 2020 года).

Следует отметить и то, что работник, отстраненный от работы из-за отказа вакцинироваться, может обжаловать это решение в суде (постановление Верховного Суда от 01.04.2020 по делу № 761/12073/18).

Юрист Николай Мельник отвечает на некоторые спорные вопросы об отстранении работников.

Какова процедура отстранения сотрудников от работы?

Это происходит по приказу директора. Документ должен содержать основания и сроки отстранения. Работник должен ознакомиться и расписаться в документе.

Как надолго меня могут отстранить от работы?

До устранения причин отстранения (или по истечении срока отстранения – прим. ред.).

Должен ли я отработать время, когда был отстранен от работы?

Нет. Это время не засчитывается в стаж работы.

Может ли компания взять на должность другого человека, пока я отстранен от своей деятельности?

Да, может. Но компания сохраняет рабочее место за человеком, отстраненным от работы.

В случае проверки, если я не вакцинировался и продолжаю ходить на работу, кто будет платить штраф?

Ответственность лежит на предприятии, но оно может подать регрессный иск к работнику с требованием выплатить компенсацию.

Когда прекратятся отстранения работников?

Тогда, когда закончатся карантинные ограничения.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью Викнам Леся Литвинова рассказала о ситуации с Covid-19 в Украине и нехватке кислорода в больницах.