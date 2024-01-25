У школах України запроваджують карантин: в яких регіонах та чому

Традиційно, осінній та зимовий сезони є періодом спалаху та підвищення рівня захворюваності на ГРВІ, грип, а віднедавна — й на COVID-19. Через різке зростання рівня захворюваності на ту чи іншу хворобу, влада на місцях може впроваджувати карантинні обмеження в регіонах.
Нині у пʼяти регіонах України запроваджено карантинні обмеження у школах, тож діти перейшли на дистанційне навчання.
В яких містах та областях запроваджено карантин у звʼязку з епідеміологічною ситуацією, розповідаємо далі.
Карантин у школах України запровадили у Волинській, Хмельницькій, Київській областях, а також у Львові та Вінниці.
Нині учні там навчаються дистанційно через погіршення епідеміологічної ситуації у регіоні.
Нині підвищення захворюваності спостерігається також у Чернігівській області й обласному центрові у Чернігові та на Житомирщині.
Карантинних обмежень там поки не запроваджують.
Завжди актуальним залишається запитання, як підняти імунітет дитині, аби вона не хворіла щоразу, як іде до школи чи садка. Поради, як підняти імунітет дитині, ми писали раніше.
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