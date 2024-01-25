У школах України запроваджують карантин: в яких регіонах та чому

Традиційно, осінній та зимовий сезони є періодом спалаху та підвищення рівня захворюваності на ГРВІ, грип, а віднедавна — й на COVID-19. Через різке зростання рівня захворюваності на ту чи іншу хворобу, влада на місцях може впроваджувати карантинні обмеження в регіонах.

Нині у пʼяти регіонах України запроваджено карантинні обмеження у школах, тож діти перейшли на дистанційне навчання.

В яких містах та областях запроваджено карантин у звʼязку з епідеміологічною ситуацією, розповідаємо далі.

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Карантин у школах України: де запровадили

Карантин у школах України запровадили у Волинській, Хмельницькій, Київській областях, а також у Львові та Вінниці.

Нині учні там навчаються дистанційно через погіршення епідеміологічної ситуації у регіоні.

У Хмельницькій області, у Нетішині кілька шкіл перейшли на дистанційну форму навчання через запровадження карантину. Про це повідомили у Виконавчому комітеті Нетішинської міської ради: на дистанційному навчанні учні 2-11 класів академічного ліцею та кількох гімназій перебуватимуть з 23 до 26 січня.

У Волинській області на карантин пішли учні ліцеїв у місті Володимир. На дистанційному навчанні школярі перебуватимуть з 25 січня по 2 лютого, про це повідомив очільник Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка .

. На Київщині карантинні обмеження ввели у Бориспільській громаді на термін від 23 до 30 січня. У столиці карантин у школах поки не планують запроваджувати.

У Львові карантин запровадили в окремих класах таких шкіл: №10, №67, №91 та №57. У Львові школи вирішують, чи потрібно запроваджувати карантин у закладі освіти, самостійно.

У Вінниці на карантин закрилися пʼять шкіл.

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Епідеміологічна ситуація в Україні

Нині підвищення захворюваності спостерігається також у Чернігівській області й обласному центрові у Чернігові та на Житомирщині.

Карантинних обмежень там поки не запроваджують.

Завжди актуальним залишається запитання, як підняти імунітет дитині, аби вона не хворіла щоразу, як іде до школи чи садка. Поради, як підняти імунітет дитині, ми писали раніше.

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