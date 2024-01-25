Новини

У школах України запроваджують карантин: в яких регіонах та чому

Вікторія Мельник, журналістка сайту 25 Січня 2024, 16:00
Карантин у школах України
Фото: Pexels

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
петунії
Коли сіяти петунію у 2024 році: основні правила посадки та догляду
Градусник
Без паніки: що робити, якщо розбився термометр
Міс Японія-2024 стала українка: що відомо про 56-й конкурс краси
Українка стала Міс Японія-2024! Що відомо про конкурс краси та переможницю
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Міс Японія-2024 стала українка: що відомо про 56-й конкурс краси
Українка стала Міс Японія-2024! Що відомо про конкурс краси та переможницю
пільги учасникам бойових дій
Маєш право. Пільги для учасників бойових дій — які та хто отримує
укрпошта
Кібератака на Укрпошту, Нафтогаз та Укртрансбезпеки: що відомо та чи працюють сервіси

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 25 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:05:06
Снайперка Анастасія після ампутації мріє повернутися на фронт
Йдемо до посадки, шукати мою ногу. Снайперка Анастасія про підрив на міні та мрію повернутися на фронт
0:06:54
Як українці зірвали плани Росії в Італії
Фільм з фейками про Бучу та виставка “відбудови” Маріуполя — як українці зірвали плани РФ в Італії
0:05:07
Харків
Загинув навіть песик! У Харкові закінчилась аварійно-рятувальна операція
0:04:46
стадіон Локомотив
Станемо ще сильнішими! Яке майбутнє у столичного Локомотива після російської атаки
0:05:54
не допуск росіян на олімпіаду
Уже точно недопущені! В яких видах спорту росіяни не потраплять на Олімпійські ігри 2024
Карта бойових дій в Україні сьогодні 24.01.2024: онлайн
Карта бойових дій 24 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:51
Василь Зеленевич
Розумів, що лишився без рук, але жити хотілося! Історія нацгвардійця про боротьбу за своє майбутнє
0:12:38
множинне громадянство
Перелік країн буде регламентуватися: Кулеба розвінчав міфи про множинне громадянство
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
Більше відео
петунії
Читати далі
Коли сіяти петунію у 2024 році: основні правила посадки та догляду

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь