Як підняти імунітет дитині — лікарки розповіли, від чого залежить здоров’я малюка та як його зміцнити

Турботливі батьки завжди переймаються здоров’ям своїх дітей. Але з настанням холодів хвилювання, як і ризики захворіти, підвищуються.

Лікарка-імунолог Марія Полозова та педіатр Лідія Бабич розповіли журналістці видання Українська правда. Життя Анастасії Красножон, що таке імунітет та як його зміцнити.

Що таке імунітет та навіщо він потрібен

Імунітет — це унікальна здатність організму боротись з чужорідними мікроорганізмами завдяки великій кількості ланцюгів, сформованих імунною системою.

Крім цього, імунітет розпізнає видозмінені клітини, відновлює пошкоджені тканини, допомагає нервовій та ендокринній системам регулювати важливі функції.

Імунні клітини можуть переміщатись майже по всіх органах, а тому ефективно захищають наше здоров’я.

Формування імунітету — процес дуже індивідуальний і залежить від багатьох факторів:

пологів;

наявності та тривалості грудного вигодовування;

вакцинації;

соціальних контактів та взаємодії з навколишнім середовищем;

стану мікрофлори кишківника;

харчування;

сну;

фізичної активності;

рівня стресу тощо.

Як підняти імунітет дитині

Прищеплюй корисні звички

Лікарки радять батькам з народження прищеплювати своїм дітям корисні звички. Правильний спосіб життя має бути постійним, а не ситуативним. Лише так він приноситиме гарні результати.

Спочатку батьки мають забезпечити малюків різноманітним харчуванням, достатнім сном, адекватною фізичною активністю, закалюванням, налагодити режим навчання та відпочинку.

А потім мотивувати дітлахів самим дбати про здоров’я. Утім не варто плутати піклування з непотрібною гіперопікою (лякати протягом, забороняти їсти та пити холодне, кутати в теплу погоду тощо).

Вакцинуй

Крім того, потрібно вчасно вакцинувати дитину згідно з календарем планових щеплень. Адже вакцина містить частинку вбитого чи ослабленого вірусу, у відповідь на яку формується імунна відповідь.

Так організм виробляє антитіла до конкретного патогену, але при цьому тяжкі симптоми інфекції розвинутись не можуть.

Збалансовано годуй

Згідно з медичними дослідженнями, 70% імунних клітин знаходяться саме в кишківнику. А тому здоров’я його мікрофлори суттєво впливає на імунітет людини.

Тож годуй свого малюка збалансованою та різноманітною їжею. Тоді не доведеться купувати препарати, які “підвищують” імунітет — більшість БАДів не мають доказової бази та можуть викликати алергічну чи токсичну реакцію.

Навчай

Теми здоров’я потрібно обговорювати змалечку. Навчи свого малюка правил гігієни. Наприклад, як потрібно мити руки, користуватись антисептиком, використовувати маску тощо.

Дитина повинна знати, як ті чи інші дії можуть вплинути на організм та яку відповідальність вона несе за своє здоров’я.

Мотивуй займатись спортом

Регулярні фізичні вправи позитивно впливають на нервову, ендокринну та імунну системи. Адже знижують стрес, сприяють інтелектуальному розвитку, покращують сон і травлення, а також запобігають поширенню інфекцій.

Довіряй перевіреній інформації

Медики просять не призначати лікарські препарати самостійно, не довіряти яскравій рекламі та “експертам” в інтернеті.

Найкраще — радитись зі своїм сімейним лікарем чи педіатром, а також шукати інформацію на перевірених сайтах:

Всесвітньої організації охорони здоров’я;

Міністерства охорони здоров’я України;

Центру громадського здоров’я;

Української академії педіатричних спеціальностей;

англомовних ресурсах (Американська академія педіатрії, Американський національний інститут здоров’я, CDC, Mayo Clinic, PubMed, Medscape, UpToDate).

І пам’ятай, що дитина все одно копіюватиме твою поведінку. А тому починати здорове життя потрібно із себе. Читай, як підняти імунітет дорослому.

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