Чистота — ворог імунітету? Що таке побутова імунізація і чому вона треба твоїй дитині

Часто батьки турбуються, щоб малюк не з’їв чогось непомитого або не взяв до рота предмет з підлоги. Адже там можуть бути небезпечні мікроорганізми.

Дорослі одразу пригадують назви усіх страшних мікробів: сальмонела, кишкова паличка, ротавірус тощо й переживають, що тепер вони житимуть в організмі дитини.

Турбуватися про малюка — цілком нормально, та часом турбота може нашкодити. Зокрема, надто інтенсивний захист від будь-яких мікроорганізмів теж шкідливий.

Зараз також дивляться

У науковому журналі The new England journal of medicine опублікували дослідження про вплив мікробів на імунітет.

Читай, як допомогти дитині сформувати побутову імунізацію, й де треба все ж ретельно слідкувати за тим, що малюк їсть та досліджує.

Сильний імунітет у нестерильному світі

Колись люди жили без антисептиків в умовах, які аж ніяк не назвеш стерильними та чистими. Тоді ми значно частіше контактували з мікроорганізмами.

Деякі були небезпечні, проте багато з них навпаки допомагали людині, наприклад, у роботі травної системи. Тож інколи, коли ми захищаємо дитину від мікроорганізмів, ми перешкоджаємо формуванню сильного імунітету.

Та правда в тому, що захистити малюка на усі 100% — просто неможливо, адже потенційні патогени живуть на будь-якому предметі. Навколишній світ не стерильний.

Добра новина в тому, що мікроорганізми можуть нашкодити, лише коли їжа чи предмет потрапляє на цілком заражену поверхню з великою кількістю патогенів. А в людини, яка скуштує це — ослаблений імунітет.

Дозволь досліджувати світ та його жителів: як формується імунітет у дитини

вперше немовля зустрічається з бактеріями, коли проходить по родових шляхах мами;

потім дитина з молоком матері отримує антитіла — імунні білки, які борються з інфекціями;

потім малюк починає виробляти антитіла самостійно.

На цьому етапі він пробує на смак усе: від підлоги й стін до котиків й собачок. Так він зустрічається з мікроорганізмами та домашніми патогенами, що формує його імунітет.

Явище побутової імунізації — формування антитіл до потенційних патогенів при контакті з ними в домашніх умовах, надзвичайно потрібне. Воно допомагає малюкові швидше формувати імунітет та навіть знизити ризик розвитку астми.

Отож, якщо стерилізувати абсолютно усе й не дозволити дитині досліджувати світ та його жителів, її організм фізично не зможе навчитися давати раду з загрозами зовнішнього середовища.

Через примхливий імунітет у малюка можуть з’являтися різні хвороби: від алергії до найважчих аутоімунних захворювань.

Дезінфікувати все ж можна: коли справді є ризик підхопити шкідливі мікроорганізми

Гарна новина для батьків, які надзвичайно люблять усе стерилізувати, ваш антисептик та прискіпливість до продуктів таки знадобиться.

Що треба мити та викидати вдома

Ризик отримати небезпечні мікроорганізми є від продуктів та предметів, які тривалий час пролежали у вологому середовищі, особливо на підлозі.

Наприклад, іграшки, які дитина до цього довго облизувала та залишила на підлозі. Їх достатньо промити водою з милом, бо на гладких твердих поверхнях патогени розмножуються повільно.

А от вчорашнє печиво, кашу чи варену картоплю доведеться викинути, адже ймовірно їх заполонили продукти життєдіяльності бактерій.

Як діяти у громадських місцях

Якщо пустушка чи іграшка, яку дитина любить облизувати, впала у громадському місці чи на вулиці, то предмет треба продезінфікувати. Тверді продукти слід промити, а пухкі — викинути.

Адже поза домом патогени небезпечніші. Часто до контакту з ними імунна система малюка просто не готова.

Слід пам’ятати, що завжди потрібен баланс. Надмірний захист може зашкодити, тож слід дозволяти малечі досліджувати світ, предмети й навіть мікроорганізми. В більшості випадків організм дитини вміє з ними боротися.

А от з чим справді треба бути обережними, то це з пліснявою. Вона може спричинити бурхливу реакцію та навіть становити загрозу здоров’ю малюка. Читай про ситуацію з гумовими каченятами та чим вони небезпечні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.