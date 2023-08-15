Батьківство

Чистота — ворог імунітету? Що таке побутова імунізація і чому вона треба твоїй дитині

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 15 Серпня 2023, 15:00
побутова імунізація
Фото: Pexels

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