Чистота — ворог імунітету? Що таке побутова імунізація і чому вона треба твоїй дитині

Часто батьки турбуються, щоб малюк не з’їв чогось непомитого або не взяв до рота предмет з підлоги. Адже там можуть бути небезпечні мікроорганізми.
Дорослі одразу пригадують назви усіх страшних мікробів: сальмонела, кишкова паличка, ротавірус тощо й переживають, що тепер вони житимуть в організмі дитини.
Турбуватися про малюка — цілком нормально, та часом турбота може нашкодити. Зокрема, надто інтенсивний захист від будь-яких мікроорганізмів теж шкідливий.
У науковому журналі The new England journal of medicine опублікували дослідження про вплив мікробів на імунітет.
Читай, як допомогти дитині сформувати побутову імунізацію, й де треба все ж ретельно слідкувати за тим, що малюк їсть та досліджує.
Колись люди жили без антисептиків в умовах, які аж ніяк не назвеш стерильними та чистими. Тоді ми значно частіше контактували з мікроорганізмами.
Деякі були небезпечні, проте багато з них навпаки допомагали людині, наприклад, у роботі травної системи. Тож інколи, коли ми захищаємо дитину від мікроорганізмів, ми перешкоджаємо формуванню сильного імунітету.
Та правда в тому, що захистити малюка на усі 100% — просто неможливо, адже потенційні патогени живуть на будь-якому предметі. Навколишній світ не стерильний.
Та правда в тому, що захистити малюка на усі 100% — просто неможливо, адже потенційні патогени живуть на будь-якому предметі. Навколишній світ не стерильний.
Добра новина в тому, що мікроорганізми можуть нашкодити, лише коли їжа чи предмет потрапляє на цілком заражену поверхню з великою кількістю патогенів. А в людини, яка скуштує це — ослаблений імунітет.
На цьому етапі він пробує на смак усе: від підлоги й стін до котиків й собачок. Так він зустрічається з мікроорганізмами та домашніми патогенами, що формує його імунітет.
На цьому етапі він пробує на смак усе: від підлоги й стін до котиків й собачок. Так він зустрічається з мікроорганізмами та домашніми патогенами, що формує його імунітет.
Явище побутової імунізації — формування антитіл до потенційних патогенів при контакті з ними в домашніх умовах, надзвичайно потрібне. Воно допомагає малюкові швидше формувати імунітет та навіть знизити ризик розвитку астми.
Отож, якщо стерилізувати абсолютно усе й не дозволити дитині досліджувати світ та його жителів, її організм фізично не зможе навчитися давати раду з загрозами зовнішнього середовища.
Через примхливий імунітет у малюка можуть з’являтися різні хвороби: від алергії до найважчих аутоімунних захворювань.
Через примхливий імунітет у малюка можуть з’являтися різні хвороби: від алергії до найважчих аутоімунних захворювань.
Гарна новина для батьків, які надзвичайно люблять усе стерилізувати, ваш антисептик та прискіпливість до продуктів таки знадобиться.
Ризик отримати небезпечні мікроорганізми є від продуктів та предметів, які тривалий час пролежали у вологому середовищі, особливо на підлозі.
Наприклад, іграшки, які дитина до цього довго облизувала та залишила на підлозі. Їх достатньо промити водою з милом, бо на гладких твердих поверхнях патогени розмножуються повільно.
А от вчорашнє печиво, кашу чи варену картоплю доведеться викинути, адже ймовірно їх заполонили продукти життєдіяльності бактерій.
Якщо пустушка чи іграшка, яку дитина любить облизувати, впала у громадському місці чи на вулиці, то предмет треба продезінфікувати. Тверді продукти слід промити, а пухкі — викинути.
Адже поза домом патогени небезпечніші. Часто до контакту з ними імунна система малюка просто не готова.
Адже поза домом патогени небезпечніші. Часто до контакту з ними імунна система малюка просто не готова.
Слід пам’ятати, що завжди потрібен баланс. Надмірний захист може зашкодити, тож слід дозволяти малечі досліджувати світ, предмети й навіть мікроорганізми. В більшості випадків організм дитини вміє з ними боротися.
А от з чим справді треба бути обережними, то це з пліснявою. Вона може спричинити бурхливу реакцію та навіть становити загрозу здоров’ю малюка. Читай про ситуацію з гумовими каченятами та чим вони небезпечні.
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