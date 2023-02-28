Небезпека там, де її не чекали: чому гумові іграшки для ванни небезпечні

Щоб викупати непосидючого малюка, який завжди поспішає кудись бігти й досліджувати світ, батьки йдуть на хитрість — несуть іграшки у ванну.

Найпопулярнішими іграшками для купання є гумові каченята й інші звірята, фігурки та чоловічки. Чим більше різноманітних іграшок складуть компанію дитині, тим краще.

Однак вони становлять реальну загрозу для здоров’я та самопочуттю малюка. Через те що в іграшку потрапляє вода, всередині може зародитися нове життя у вигляді цвілі.

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Педіатриня Наталія Склярчук розповіла, які наслідки можуть бути від гумових іграшок для дитини та чи ефективно їх просто сушити.

Гумові іграшки для ванни: чому небезпечні

— Повністю вичавити воду та висушити гумову іграшку зсередини неможливо, — розповідає Наталія Склярчук.

Хоч як ти старатимешся, мікроби продовжать розмножуватися далі.

Напевно, ти міг/могла бачити не одне відео у соціальних мережах, де гумову іграшку розрізають, а всередині вона чорна від грибка. Та насправді його може бути не видно.

— Бувають випадки, коли іграшка “цвіте”, виділяє велику кількість бактерій, чим шкодить здоров’ю, однак видимих ознак цього немає — на фото усе чисто, — застерігає лікарка.

Так, сподіваючись що усе стерильно та безпечно, можна потрапити у лікарняне ліжко й боротися за зір дитини.

Від кон’юктивіту до втрати зору: наслідки для малюка

Педіатриня поділилася реальною історією малюка, який ледь не втратив зір через купання з гумовою іграшкою з секретною начинкою всередині.

Усе починалося добре. Малюк покупався у ванні з качечками, а після процедури мама помітила почервоніння очей. Таке подразнення цілком може виникнути через воду, тож жінка не хвилювалася. Однак почервоніння не зникало.

Батьки відвезли дитину в лікарню, де її оглянув лікар і призначив краплі в очі від кон’юнктивіту. Мама заспокоїлася, що з її малюком усе добре, та лягла спати.

Серед ночі вона вирішила ще раз закрапати очі синові й побачила, що вони сильно набрякли, збільшилися в розмірі, а почервоніння поширилося на щоку.

На малюка чекала лихоманка, збільшені набряклі червоні очі, комп’ютерна томографія та підозра на втрату зору.

На щастя, батьки вчасно звернулися за допомогою до лікарів, тож історія закінчилася добре. Однак комусь може не пощастити. Пам’ятай, що зовнішній вигляд іграшки може бути оманливим.

Малюк завжди знайде пригоди, тож батькам треба бути напоготові. Ми розповіли, що має лежати в домашній аптечці, коли вдома є дитина.

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