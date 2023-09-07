Українські школярі мають право на безоплатний проїзд у міському громадському транспорті. Однак на період літніх канікул з 1 липня до 31 серпня у Києві ці пільги були скасовані. Як оформити учнівський квиток та що він дає — читай в матеріалі.
За допомогою учнівського квитка школярам можна:
Для того аби столичним школярам швидко та комфортно оформити документ, скористайся простими кроками.
На сайті застосунку вказано, що це можна зробити легко і просто. Для цього потрібно натиснути на розділ Транспортна карта, ввести номер та пін-код учнівського та натиснути Додати.
Після цього можна з легкістю переглядати історію поїздок, заблокувати учнівський квиток, замінити учнівський квиток на новий та видалити учнівський квиток, щоб додати його в інший акаунт.
Учнівський можна оформити не тільки в Києві, а й інших містах України. Порядок та практика надання пільг школярам визначається місцевою владою.
Наприклад, у Львові учні користуються карткою ЛеоКарт. Вона дає право на безплатний проїзд. У Вінниці діє знижка 75% для дітей та 50% для студентів. У Дніпрі безкоштовний проїзд дається тільки на електротранспорт, а на поїздки в автобусах — невеличка знижка (25%).
Чи можливо соціалізувати дитину, якщо навчання проходить вдома, та як це робити, ми писали в нашому іншому матеріалі.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.