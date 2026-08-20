Українські школярі мають право на безоплатний проїзд у міському громадському транспорті. Однак на період літніх канікул з 1 липня до 31 серпня у Києві ці пільги були скасовані. Як оформити учнівський квиток та що він дає — читай в матеріалі.

Чому варто зробити учнівський квиток: основні причини

За допомогою учнівського квитка школярам можна:

безкоштовно їздити в електротранспорті (трамваї, тролейбусі, метро);

користуватися знижкою 25% в автобусах і маршрутках міста;

дозволено зі знижкою відвідувати музеї й театри муніципального призначення.

Як оформити учнівський квиток: покрокова інструкція

Для того аби столичним школярам швидко та комфортно оформити документ, скористайся простими кроками.

Зайди у свій кабінет на сайті Київ цифровий. Знайди дані про свою дитину та приєднай її картку до свого облікового запису. За бажанням завантаж нове фото для учнівського. Залиш замовлення та сплати його онлайн. Спостерігай за етапами виготовлення в особистому кабінеті. Готовий учнівський квиток привезуть у твою школу. У Києві так послуга коштує 96 гривень, виготовлення триває до одного місяця.

Чи можна прив’язати електронний учнівський квиток до додатка Київ цифровий

На сайті застосунку вказано, що це можна зробити легко і просто. Для цього потрібно натиснути на розділ Транспортна карта, ввести номер та пін-код учнівського та натиснути Додати.

Після цього можна з легкістю переглядати історію поїздок, заблокувати учнівський квиток, замінити учнівський квиток на новий та видалити учнівський квиток, щоб додати його в інший акаунт.

В електронному квитку також можна зберігати важливу інформацію про дитину — місце проживання, групу крові та резус-фактор.

Учнівський можна оформити не тільки в Києві, а й інших містах України. Порядок та практика надання пільг школярам визначається місцевою владою.

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