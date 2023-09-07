Українські школярі мають право на безоплатний проїзд у міському громадському транспорті. Однак на період літніх канікул з 1 липня до 31 серпня у Києві ці пільги були скасовані. Як оформити учнівський квиток та що він дає — читай в матеріалі.

Чому варто зробити учнівський квиток: основні причини

За допомогою учнівського квитка школярам можна:

безкоштовно їздити в електротранспорті (трамваї, тролейбусі, метро);

користуватися знижкою 25% в автобусах і маршрутках міста;

дозволено зі знижкою відвідувати музеї й театри муніципального призначення.

Як оформити учнівський квиток: покрокова інструкція

Для того аби столичним школярам швидко та комфортно оформити документ, скористайся простими кроками.

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Зайди у свій кабінет на сайті Київ цифровий. Знайди дані про свою дитину та приєднай її картку до свого облікового запису. За бажанням завантаж нове фото для учнівського. Залиш замовлення та сплати його онлайн. Спостерігай за етапами виготовлення в особистому кабінеті. Готовий учнівський квиток привезуть у твою школу. У Києві так послуга коштує 96 гривень, виготовлення триває до одного місяця.

Чи можна прив’язати електронний учнівський квиток до додатка Київ цифровий

На сайті застосунку вказано, що це можна зробити легко і просто. Для цього потрібно натиснути на розділ Транспортна карта, ввести номер та пін-код учнівського та натиснути Додати.

Після цього можна з легкістю переглядати історію поїздок, заблокувати учнівський квиток, замінити учнівський квиток на новий та видалити учнівський квиток, щоб додати його в інший акаунт.

У яких містах ще можна отримати учнівський квиток

Учнівський можна оформити не тільки в Києві, а й інших містах України. Порядок та практика надання пільг школярам визначається місцевою владою.

Наприклад, у Львові учні користуються карткою ЛеоКарт. Вона дає право на безплатний проїзд. У Вінниці діє знижка 75% для дітей та 50% для студентів. У Дніпрі безкоштовний проїзд дається тільки на електротранспорт, а на поїздки в автобусах — невеличка знижка (25%).

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