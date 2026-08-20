Українські школярі мають право на безоплатний проїзд у міському громадському транспорті. Однак на період літніх канікул з 1 липня до 31 серпня у Києві ці пільги були скасовані. Як оформити учнівський квиток та що він дає — читай в матеріалі.
Чому варто зробити учнівський квиток: основні причини
За допомогою учнівського квитка школярам можна:
- безкоштовно їздити в електротранспорті (трамваї, тролейбусі, метро);
- користуватися знижкою 25% в автобусах і маршрутках міста;
- дозволено зі знижкою відвідувати музеї й театри муніципального призначення.
Як оформити учнівський квиток: покрокова інструкція
Для того аби столичним школярам швидко та комфортно оформити документ, скористайся простими кроками.
- Зайди у свій кабінет на сайті Київ цифровий.
- Знайди дані про свою дитину та приєднай її картку до свого облікового запису.
- За бажанням завантаж нове фото для учнівського.
- Залиш замовлення та сплати його онлайн.
- Спостерігай за етапами виготовлення в особистому кабінеті. Готовий учнівський квиток привезуть у твою школу. У Києві так послуга коштує 96 гривень, виготовлення триває до одного місяця.
Чи можна прив’язати електронний учнівський квиток до додатка Київ цифровий
На сайті застосунку вказано, що це можна зробити легко і просто. Для цього потрібно натиснути на розділ Транспортна карта, ввести номер та пін-код учнівського та натиснути Додати.
Після цього можна з легкістю переглядати історію поїздок, заблокувати учнівський квиток, замінити учнівський квиток на новий та видалити учнівський квиток, щоб додати його в інший акаунт.
В електронному квитку також можна зберігати важливу інформацію про дитину — місце проживання, групу крові та резус-фактор.
Учнівський можна оформити не тільки в Києві, а й інших містах України. Порядок та практика надання пільг школярам визначається місцевою владою.
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