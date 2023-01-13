Поради

“Дитина от-от має зробити перші кроки, як я можу їй допомогти?”

Відповідає
тетяна бойко
Тетяна Бойко

Лікар-педіатр

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 13 Січня 2023, 12:00
перші кроки
Фото: Pexels

Поради

“Дитина от-от має зробити перші кроки, як я можу їй допомогти?”
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тетяна бойко
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