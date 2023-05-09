Батьківство

Не кажи цього, коли дитина вередує! Топ 10 шкідливих фраз, які травмують малюка

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 09 Травня 2023, 12:30
дитина вередує
Фото: Unsplash

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