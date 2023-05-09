Не говори этого, когда ребенок капризничает! Топ 10 вредных фраз, травмирующих малыша

Почти каждый стремится стать настоящим другом для своего ребенка, научиться находить правильные слова и успокаивать, когда это необходимо.

Но в жизни не бывает все идеально, каждый взрослый встречается с маленьким непослушанием своего ребенка, что может разгневать или устыдить его перед другими людьми.

Этот гнев может возникнуть из-за собственной неуверенности или мысли, что они не способны справиться с собственным ребенком. Именно поэтому приходится краснеть перед знакомыми или в общественных местах.

В попытках немедленно успокоить малышей, взрослые могут перегнуть палку с родительским авторитетом. И, вместо того чтобы успокоить, на эмоциях — травмировать ребенка оскорбительными выражениями.

Врач педиатр Юлия Себран и авторы издательства психология для родителей 4mamas рассказали о десяти самых распространенных вредных выражениях, которые не успокаивают малышей, а делают хуже. Также ты узнаешь, чем заменить эти выражения.

Действительно ли детское непослушание — это плохо?

Проявлять свой характер и темперамент – это абсолютно нормально, ведь даже маленький ребенок — уже личность.

Непослушанием считают поведение, когда дети громко разговаривают, бегают, прыгают, перекатываются по полу. Однако действительно ли это так плохо?

Мы тоже заложники своего прошлого и живем по шаблонным сценариям в обществе. Проще говоря, нас с детства учат быть удобными, после чего мы учим этому детей, а они своих.

Хотя идеальными родителями быть невозможно, можно воспитывать своего ребенка независимым и самостоятельным, а не удобным.

Фразы, о которых лучше забыть:

Фразами не плачь, не кричи, не злись, старших надо слушать и т.д., мы учим детей скрывать свои эмоции, вместо того чтобы учить экологически выпускать их.

Я же тебе говорил(-а) будь осторожен(-а)! Если уж произошло какое-то происшествие, то не стоит за это ругать. Ребенок тоже должен извлекать свои уроки и учиться на ошибках.

Вместо этого можно помочь малышу сформулировать выводы и спросить, какой урок он извлек из ситуации.

Прекрати кричать! Если просто приказать ребенку прекратить что-либо делать, то это вряд ли сработает. Однако можно попробовать его вежливо и спокойно попросить, мол, давай говорить тише.

Я тебя уже трижды просил(-а), сделай немедленно! Такая формулировка давит на ребенка, вместо него можно использовать мягкую форму и спросить, может ли ребенок сам это сделать, или ему нужна помощь?

Такая формулировка давит на ребенка, вместо него можно использовать мягкую форму и спросить, может ли ребенок сам это сделать, или ему нужна помощь? Как тебе не стыдно? Конечно, все мы иногда совершаем плохие поступки, однако часто только потому, что не могли придумать другой выход. Чувство вины никак не поможет его найти и сделать выводы.

Простой вопрос, давай подумаем, как следовало поступить, развивает у ребенка мышление. Здесь взрослый может помочь малышу и вместе с ним придумать, как можно было выйти из ситуации другим способом.

Прекрати! Я сказал(-а), что нельзя! Очень резкая формулировка редко дает результаты. Ребенок не твоя собственность, так что лучше его просто попросить, пожалуйста, не делай этого.

Очень резкая формулировка редко дает результаты. Ребенок не твоя собственность, так что лучше его просто попросить, пожалуйста, не делай этого. Немедленно иди домой! Дети редко делают то, что им приказывают, поэтому нужно создать иллюзию выбора. Спросив, пойдет ребенок домой сейчас, или через 10 минут, ты почти наверняка добьешься результата.

Дети редко делают то, что им приказывают, поэтому нужно создать иллюзию выбора. Спросив, пойдет ребенок домой сейчас, или через 10 минут, ты почти наверняка добьешься результата. Ну-ка быстрее двигайся! Иногда, чтобы ребенок делал что-то, его нужно заинтересовать. К примеру, презентовать идею в форме игры.

Если ты скажешь, а давай представим, что мы на гонках, то твой ребенок без лишних просьб начнет идти быстрее.

У меня нет на это денег. Такое выражение уносит надежду на то, что ребенок получит желаемую игрушку, что может спровоцировать шквал эмоций.

Чтобы не огорчать малыша и меньше размышлять над подарком, можно предложить ему, попросить это у Святого Николая.

Веди себя вежливо! После такого выражения у ребенка возникает вопрос, почему именно здесь нужно вести себя вежливо? Чтобы ребенок действительно перестал капризничать, объясни ему, почему здесь это делать неуместно.

Например, скажи, что вы в общественном месте, поэтому здесь нужно соблюдать правила.

Не надо! Я сделаю все сам(-а.) На то, чтобы завязать шнуровки у взрослых уйдет несколько секунд, а у детей, которые только научились делать это самостоятельно, уйдет гораздо больше времени.

Выражением, что ты сделаешь все за малыша, можно отбить желание делать это вообще. Лучше подбодрить ребенка и сказать, что ты подождешь, когда он(-она) закончит и что у ребенка все получится.

Сегодня из-за войны тяжелые испытания проходят не только взрослые, но и дети. Потому даже у них может возникнуть депрессия. В тяжелое время для ребенка очень важно, чтобы рядом был любящий взрослый.

Мы рассказали, как построить благоприятную атмосферу в семье и помочь ребенку справиться с переживаниями.

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