Добрі, чарівні, найкращі та улюблені — які казки для найменших почитати з малюком

Казки — це історії, в яких добро завжди перемагає зло, правда — брехню, а відважний лицар — страшного змія-людожера. Завдяки казкам наші діти вчаться цінувати не золото й срібло, а любов і дружбу.

І саме тому видавництво бестселерів Vivat нещодавно видало чотири ілюстровані книги з відомими казками для найменших читачів, які стануть ідеальним подарунком для малят. А також — окрасою домашньої бібліотеки.

Дізнайся, що можна почитати з малюками на дозвіллі.

Добрі казки для найменших

Згідно з переказами, у 993 році військо київського князя Володимира Святославича, хрестителя Київської Русі, розбило військо печенігів.

І на тому місці князь заснував нове місто — Переяслав, назвавши його на честь Кирила Кожум’яки, богатиря, який здолав печенізького богатиря. Після того Кожум’яка став героєм багатьох казок та легенд.

Приміром, у казці Кирило Кожум’яка, яка увійшла до Добрих казок для найменших, богатир постає перед маленькими читачами щиросердним кожум’якою. Майстром, який виробляє сирицю.

Приходять люди, бачать: сидить Кожум’яка і мне руками дванадцять кож, — йдеться в казці.

На прохання дітей Кирило вирушає битись зі змієм, якому щороку з Києва віддавали данину: парубка чи дівчину. І, як водиться у добрих казках, богатир здолав змія. Але не тому, що він сильний, а тому, що ще й винахідливий.

А урочище, де жив богатир, відтоді зветься Кожум’яками. Між іншим, в Херсонській області є маленьке село Кожум’яки.

До книжки увійшли такі казки:

Гидке каченя;

Троє поросят;

Коза-дереза;

Кирило Кожум’яка;

Іван-Побиван.

Чарівні казки для найменших

Казку Снігова Королева данський казкар Ганс Християн Андерсен написав впродовж п’яти днів. І вона стала його першою та найдовшою літературною казкою. До того письменник перероблював відомі фольклорні сюжети.

Казка побачила світ 21 грудня 1844 року. Через рік після виходу Різдвяної пісні Чарльза Діккенса. Існує версія, що у 1840 році Християн до нестями закохався у шведську оперну співачку Дженні Лінд (шведський соловейко), але почуття виявилися не взаємними.

Чотири роки по тому казкар створив Снігову Королеву, вражений крижаним серцем Лінд. Правда це чи ні, ми можемо лише здогадуватися. Літературознавці вважають, що Снігова Королева — це не зовсім дитяча казка.

У ній письменник сховав символи, які здатні розгледіти та розгадати лише дорослі. Але у вільному переказі редакторки Ольги Уліщенко казка легка, цікава і зрозуміла для найменших читачів.

До книжки увійшли такі казки:

Снігова Королева;

Кам’яне серце;

Лицар Роланд;

Пригода барона Мюнхгаузена.

Найкращі казки для найменших

Казка про бременських музикантів отримала світову популярність завдяки братам Грімм — Якобу та Вільгельму, які обробили її та актуалізували. Казка увійшла до першого тому їхньої збірки у 1819 році.

Вважається, що тварини-музиканти символізують німецький народ, а німецьке місто Бремен — місце, де збуваються мрії.

У сучасному Бремені знаходиться скульптура-піраміда, присвячена бременським музикантам: віслюку, псу, коту та півню. У 2009 році в Німеччині зняли однойменний художній фільм.

Казка Бременські музиканти, якою починається книжка Найкращі казки для найменших, зачарує твою малечу. А яскраві та об’ємні ілюстрації допоможуть створити казковий світ, де добро перемагає зло.

Тобто добрі тварини, що мріють стати вуличними музикантами, перемагають злих розбійників-боягузів.

До книжки увійшли такі казки:

Бременські музиканти;

Вовк і семеро козенят;

Рукавчика;

Лисиця і рак;

Круть і Верть;

Пан Коцький.

Улюблені казки для найменших

Нерідко в казках хитрою є лисичка-сестричка, яка і від мисливців здатна втекти, і півника обдурити, і сліди замести вправно. Але в казці Хитрий їжак винахідливий гризун обдурює ту саму хитру лисичку-сестричку, яка виявляється підступною товаришкою.

Якщо коротко, то лисиця та їжак об’їдали виноград у господаря. Коли руда випадково піймалась у сильце, їжак підказав їй, як врятуватися. Та коли до сильця вскочив він, лисиця допомагати йому не схотіла.

Тоді їжак запропонував їй востаннє обійнятися, схопив міцно і тримав доти, доки господар на крик не прийшов. Так лисичка поплатилася своїм життям за зрадництво.

У болгарській народній казці зі схожим сюжетом лисиця втікає від господаря разом із їжаком, який міцно вчепився зубами в її писок.

Казка Хитрий їжак навчить твоїх діток, що залишати друзів у біді неправильно, і виноград красти також. В українській народній казці Лисиця та їжак гризун теж обдурює руду. Тож тепер можемо сміливо казати хитрий, як їжак.

До книжки увійшли такі казки:

Білосніжка та семеро гномів;

Попелюшка;

Колосок;

Про котика і півника;

Сірко;

Хитрий їжак.

Раніше популярні українські письменники та письменниці ділилися порадами, як привчити дитину читати. Нехай їхні поради стануть тобі у пригоді.

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