Жадан та Світоліна написали книжку Перша ракетка: про що вона

У харківському видавництві Ранок вийшла книжка для підлітків Перша ракетка, авторами якої є письменник та музикант Сергій Жадан і тенісистка Еліна Світоліна. Передпродаж книжки стартував у вівторок, 22 вересня.

Про це повідомили у видавництві Ранок.

Книжка Перша ракетка від Жадана та Світоліної

Книжка Перша ракетка розповідає про двох підлітків — хлопчика Сєню та дівчинку Аліну. Вони живуть у різних світах, але відчайдушно боряться за власну мрію.

Сєня хоче стати рок-зіркою і навіть має власний музичний гурт, однак без назви та пісень. У хлопчика є місяць на те, щоб представити свій хіт на шкільному виступі.

Тим часом харків’янка Аліна переїздить до Києва та опиняється у новій школі. Дівчинка мріє повернутися додому та продовжити там займатися тенісом, бо у новій школі тренер взагалі не помічає її старань.

Сєня вирішує підтримати Аліну, хоч сам хлопчик не є прикладом у навчанні чи музиці. Однак проста увага й плече поруч допомагають повірити в себе та зробити вирішальний крок. Великі перемоги починаються з маленьких кроків, зазначають у видавництві.

Повідомляється, що перші 500 покупців, які оформлять передзамовлення на сайті Ранку, отримають у подарунок листівку з побажаннями від Жадана та Світоліної.

Раніше ми розповідали про те, які книжкові видавництва найбільше постраждали від обстрілів РФ.

Фото: Сергій Жадан

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