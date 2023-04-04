Що не так з Попелюшкою? Приховані небезпеки улюбленої казки

Усім в дитинстві читали казки. Одні сценарії забувалися на наступний день, а інші так западали в душу, що несвідомо ставали мріями, до яких ми йшли у дорослих стосунках.

Будь-які казки відповідальні, бо формують сценарії життя в маленькій голові. Однак не всі вони є добрим прикладом для малюків.

Так, наприклад, популярна казка про Попелюшку, яку обожнювали й продовжують любити цілі покоління дітей у багатьох країнах світу, є шкідливою для дитячого сприйняття.

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Чому ж Попелюшку не можна читати дітям і в чому небезпека цієї невинної романтичної та чарівної історії, розповіла психологиня Олена Матіко.

Що не так з Попелюшкою?

У психології є окремий метод — казкотерапія. Це один з найменш травмонебезпечних та безболісних способів психотерапії. У дитинстві ж за допомогою казок ми формуємо майбутні установки, які потім впливають на життя.

Ролі в Попелюшці: розбір персонажів

То які ж установки закладає в нас Попелюшка? Почнімо з розбору батьківських ролей та головного персонажа — Попелюшки.

Мачуха — це нищівна мати, яка конкурує та принижує падчерку.

Безвольний батько — слабкий, недієздатний чоловік, який не може захистити свою дитину. Ба більше, який не бере ніякої участі у вихованні доньки.

Попелюшка — сирота, жертва психологічного і фізичного насилля з боку токсичної мачухи і її дочок.

Вона день і ніч прислуговує злісній мачусі й піклується про тата, щоб нова дружина не зжила його зі світу. Водночас у власному домі Попелюшка стає служницею, справжнє ім’я якої ніхто не пам’ятає.

У голові дівчинки міцно-міцно сидить головна думка: мий підлогу, пери, прибирай, догоджай — і принц прийде. Він зрозуміє, який ти діамант, навіть у забрудненій сукні, — каже психологиня.

Попелюшка все робить для інших і відмовляється від своїх інтересів. Дівчина навіть не намагається їх відстояти. А щось хороше може статися лише через збіг обставин, тому що сама вона нічого не робить для свого щастя.

Врешті Попелюшка дочекалася свого шансу, вона поїхала на бал, де зустріла принца. Цей чоловік був знудьгований та інфантильний, не зміг навіть наздогнати дівчину, яка тікала в одній туфлі.

Принц надіслав на пошуки прекрасної й таємничої красуні свого друга, а потім одружився з незнайомкою за тиждень. Де мораль? Чого така модель навчить у майбутньому?

Розбір моделей, які може перейняти дитина

Що ж ми маємо в образі Попелюшки? Дівчині настільки не вистачало уваги, якої вона недоотримала в дитинстві, що вона просто закохується в незнайомця, який приділив їй трохи уваги, розповідає психологиня.

Її образ свідчить про тотальну відмову брати відповідальність за своє життя. І багато дівчат переймають таку модель поведінки і в реальності.

Тобто людина багато років може жити з переконанням, що треба багато працювати, щоб її прийняли, полюбили тощо. Мріяти про диво, яке насправді трапляється вкрай рідко.

Реальне життя може завдати болю та розчарувань, воно може образити, адже далеко не всі принци закохуються в скромність, порядність, працелюбність та наполегливість.

Та розбиті очікування і мрії — далеко не вся небезпека. Люди з такими упередженнями та сценаріями частіше потрапляють в аб’юзивні та співзалежні стосунки, — каже Олена Матіко.

Тож головна мораль має бути протилежна моралі, закладеній у казці. Щоб бути цікавою і привабливою для принців, слід почати з себе, власних бажань та інтересів.

Та казки — це не єдине, що може заважати нам будувати здорові стосунки з собою та іншими. Часто причиною можу бути режим самозахисту, який ніяк не вдається вимкнути в потрібний момент.

Ми розповіли, як валізка минулих образ не дає тобі побудувати щасливі стосунки сьогодні.

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