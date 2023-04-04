Психологія

Що не так з Попелюшкою? Приховані небезпеки улюбленої казки

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 04 Квітня 2023, 15:00
Казки та їхній вплив
Фото: Pexels

Більше новин
Батьківство
Як оформити опікунство над матір’ю в Україні та що для цього потрібно: список документів
Мерехтливі яйця у вині — рецепт фарбування яєць на Великдень
Таких точно ні в кого не буде! Як зробити мерехтливі великодні яйця у вині — покроковий рецепт
Олександра Андріяшина
“Ми нагадуємо про головне і тихо молимось”: перша в Україні військова капеланка про труднощі у роботі
Чим підживити півонії навесні 2023: коли і як це правильно робити
Чим удобрювати півонії навесні, щоб великі бутони тішили око
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що не так з Попелюшкою? Приховані небезпеки улюбленої казки
Знецінення, залякування й образи: хто такий аб’юзер простими словами та як розпізнати токсичні стосунки
Аутизм у дитини: як розпізнати перші прояви — дані дослідження
Нетипова поведінка та самоушкодження? Як розпізнати аутизм у дитини — результати дослідження
Зрада батьків
“Батьки одне одному зраджують. Як діяти і що робити дорослим? Поради для підлітка”
Чому фільми знімають стрес та які жанри обрати
Знімають стрес і дарують настрій: які фільми вибрати, щоб позбутися пригніченого стану

Відео
0:06:02
Олександра Андріяшина

“Ми нагадуємо про головне і тихо молимось”: перша в Україні військова капеланка про труднощі у роботі
0:10:41
Черги на кордоні з Польщею: куди їдуть українці
Величезні черги на кордоні з Польщею: чому виникли та куди їдуть українці
0:02:15
британські фермери
Пікапи для миру: британські фермери започаткували акцію на підтримку ЗСУ
0:04:36
Павло Юхимчук
Від смерті у Бахмуті врятував телефон! Неймовірна історія бійця 93-ї бригади
0:10:41
Скільки ухилянтів ловлять на кордоні
Відмовляти доводиться щоденно. Скільки ухилянтів ловлять на українському кордоні
0:07:17
Карта бойових дій в Україні
Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка — в епіцентрі уваги ворога: карта бойових дій в Україні 4 квітня в режимі онлайн
0:02:54
Медбрат Еліот із США лікує людей у Львові: історія американського медика
Прилетів з-за океану, щоб лікувати українців! Історія медбрата з США, що працює у львівській лікарні
0:02:28
Будинок-конструктор від вінницьких винахідників: як побудувати дім за 72 години
Повноцінний будинок за 72 години — реально! Як вінницькі винахідники розробили житло-конструктор
0:03:17
Києво-Печерської лаври
Окупація Києво-Печерської лаври. Як священники УПЦ МП перешкоджають роботі Мінкульту та що відбувається у храмі
0:03:29
Андрій Криворучко: історія директора музичної школи, що приєднався до Нацгвардії
Змінив гітару на зброю! Історія директора музичної школи, що вступив до лав Нацгвардії, але не покинув творчості
Більше відео
Батьківство
Читати далі
Як оформити опікунство над матір’ю в Україні та що для цього потрібно: список документів
Фінляндія
Читати далі
Прапор Фінляндії замайорів у НАТО: що відомо про вступ країни до військового блоку

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь