Что не так с Золушкой? Скрытые опасности любимой сказки

Всем в детстве читали сказки. Одни сценарии забывались на следующий день, а другие так западали в душу, что невольно становились мечтами, к которым мы шли во взрослых отношениях.

Любые сказки несут ответственность, потому что формируют сценарии жизни в маленькой голове. Однако не все они являются хорошим примером для малышей.

Так, например, популярная сказка о Золушке, которую обожали и продолжают любить целые поколения детей во многих странах мира, вредна для детского восприятия.

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Почему же Золушку нельзя читать детям и в чем опасность этой невинной романтической и волшебной истории, рассказала психолог Елена Матико.

Что не так с Золушкой?

В психологии есть отдельный метод — сказкотерапия. Это один из наименее травмоопасных и безболезненных способов психотерапии. В детстве с помощью сказок мы формируем будущие установки, которые потом влияют на жизнь.

Роли в Золушке: разбор персонажей

Так какие же установки закладывает в нас Золушка? Начнем с разбора родительских ролей и главного персонажа — Золушки.

Мачеха — это сокрушительная мать, конкурирующая и унижающая падчерицу.

Безвольный отец — слабый, недееспособный мужчина, который не может защитить своего ребенка. Более того, не принимает никакого участия в воспитании дочери.

Золушка — сирота, жертва психологического и физического насилия со стороны токсической мачехи и ее дочерей.

Она день и ночь прислуживает злобной мачехе и заботится о папе, чтобы новая жена не изжила его из мира. В то же время в собственном доме Золушка становится служанкой, настоящее имя которой никто не помнит.

В голове девочки крепко сидит главная мысль: мой пол, стирай, убирай, угождай — и принц придет. Он поймет, какой ты бриллиант, даже в загрязненном платье, — говорит психолог.

Золушка все делает для других и отказывается от своих интересов. Девушка даже не пытается их отстоять. А что-то хорошее может произойти только по стечению обстоятельств, потому что сама она ничего не делает для своего счастья.

Наконец Золушка дождалась своего шанса, она поехала на бал, где встретила принца. Этому мужчине было скучно, он был инфантилен и даже не смог догнать бегущую в одной туфле девушку.

Принц послал на поиски прекрасной и таинственной красавицы своего друга, а затем женился на незнакомке через неделю. Где мораль? Чему такая модель научит в будущем?

Разбор моделей, которые может перенять ребенок

Что же мы имеем в образе Золушки? Девушке настолько не хватало внимания, которого она недополучила в детстве, что она просто влюбляется в незнакомца, уделившего ей немного внимания, рассказывает психолог.

Ее образ свидетельствует о тотальном отказе брать ответственность за свою жизнь. И многие девушки перенимают такую мысль поведения и в реальности.

Таким образом, человек много лет может жить с убеждением, что нужно много работать, чтобы его приняли, полюбили и т. д. Мечтать о чуде, которое на самом деле происходит крайне редко.

Реальная жизнь может причинить боль и разочарование, она может оскорбить, ведь далеко не все принцы влюбляются в скромность, порядочность трудолюбие и настойчивость.

Но разбитые ожидания и мечты далеко не вся опасность. Люди с такими предубеждениями и сценариями чаще попадают в объективные и созависимые отношения, — говорит Елена Матико.

Так что главная мораль должна быть противоположна морали, заложенной в сказке. Чтобы быть интересным и привлекательным для принцев, следует начать с себя, собственных желаний и интересов.

Но сказки — не единственное, что может мешать нам строить здоровые отношения с собой и другими. Часто причиной может быть режим самозащиты, который никак не удается выключить в нужный момент.

Мы рассказали, как чемодан прошлых обид не дает тебе построить счастливые отношения сегодня.

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