Защитный механизм: как чемодан прошлых обид не дает тебе построить счастливые отношения

Казалось бы, новые отношения — чистый лист бумаги. Однако все мы возим за собой чемоданчик с собственным негативным опытом, который бережно собираем со всех предыдущих этапов жизни.

Разочарование, которое ты испытал(-а) с тем или иным партнером, может превратиться в травмирующий опыт.

В будущем ты можешь даже не подозревать, что все неудачи связаны с этим. Ты опираешься на свой негативный опыт и переносишь его на нового человека, не давая даже шанса чему-нибудь новому.

Дело в том, что срабатывает защитный механизм нашей психики — перенос. Что это такое, почему оно возникает и как это мешает выстроить здоровые отношения? Читай в материале советы психолога Галины Волошиной.

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Защитный механизм в отношениях

Чтобы ты лучше понял(-а), как работает этот перенос в реальной жизни, рассмотрим конкретный пример.

Предположим, что у тебя или твоего партнера было несколько неудачных отношений. Поэтому сложилось стойкое предубеждение, что все изменяют, ставят близкого человека на второй план и не ценят.

Даже если так действительно было в предыдущих отношениях, это не значит, что с новым человеком так же. Но когда речь идет об оскорблении, мы бываем немного несправедливы и субъективны.

Именно поэтому переносим эти предубеждения, обиды и представления на нового партнера, а также в хорошем человеке ищем подвох и плохие моменты, что мешает построить здоровые отношения.

Как чемодан старых обид и травм берет тебя в плен

Когда нас травмируют или остаются нерешенные, незавершенные ситуации из прошлого, где есть много непростых и противоречивых эмоций, мы подавляем это в себе и живем, пока не войдем в следующие отношения.

Однако это не решение проблемы. Конфликт, травма и обида продолжают жить в твоем сердце. Они непременно дадут о себе знать, когда придет время.

Эти новые конфликтные ситуации связаны с особенностями наших интерпретаций происходящего. Ты не будешь понимать, почему все негативные ситуации повторяются, потому что станешь заложником своих травм и предубеждений.

Все будет повторяться по схеме взаимодействия и определенному сюжету и вызовет такие же эмоции, которые имели место в забытых ситуациях из прошлого.

В результате ты можешь отреагировать чрезмерно или даже неадекватно, поскольку к свежим эмоциям приобщаются подавленные чувства.

Почему это происходит?

Дело в том, что подсознание не делит информацию на прошлое, настоящее и будущее. В нем закрепляются шаблоны.

Нашей психике проще воспользоваться старым шаблоном, чем прорабатывать новое. Ведь для построения новых моделей поведения и анализа ситуации нужно израсходовать немало жизненной энергии.

Именно поэтому наш мозг идет по пути наименьшего сопротивления и переносит старую модель отношений на нового человека.

Как выбросить чемодан обид

Решение состоит в том, чтобы пережить те разочарования, печали, фрустрации, боль и агрессивность, которые по каким-то причинам были не пережиты раньше.

Иначе ты будешь переносить все свои травмы на новые отношения. Они ярче всего будут проявляться в ситуациях, которые тебя затрагивают и вызывают множество эмоций.

Часто самостоятельно докопаться до корня оскорбления или травмы тяжело. Необходима помощь специалиста, который задаст правильные вопросы или натолкнет на мысль.

В этом поможет психолог или психотерапевт, с которым ты сможешь прожить прошлые отрицательные ситуации и проработать шаблоны поведения.

Только так можно построить здоровые и счастливые отношения, оставив чемодан с прошлыми травмами за дверью.

А как именно следует войти в новые отношения и что поможет укрепить их в самом начале, читай в нашем материале.

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