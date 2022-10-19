Защитный механизм: как чемодан прошлых обид не дает тебе построить счастливые отношения

Казалось бы, новые отношения — чистый лист бумаги. Однако все мы возим за собой чемоданчик с собственным негативным опытом, который бережно собираем со всех предыдущих этапов жизни.
Разочарование, которое ты испытал(-а) с тем или иным партнером, может превратиться в травмирующий опыт.
Разочарование, которое ты испытал(-а) с тем или иным партнером, может превратиться в травмирующий опыт.
В будущем ты можешь даже не подозревать, что все неудачи связаны с этим. Ты опираешься на свой негативный опыт и переносишь его на нового человека, не давая даже шанса чему-нибудь новому.
Дело в том, что срабатывает защитный механизм нашей психики — перенос. Что это такое, почему оно возникает и как это мешает выстроить здоровые отношения? Читай в материале советы психолога Галины Волошиной.
Чтобы ты лучше понял(-а), как работает этот перенос в реальной жизни, рассмотрим конкретный пример.
Предположим, что у тебя или твоего партнера было несколько неудачных отношений. Поэтому сложилось стойкое предубеждение, что все изменяют, ставят близкого человека на второй план и не ценят.
Даже если так действительно было в предыдущих отношениях, это не значит, что с новым человеком так же. Но когда речь идет об оскорблении, мы бываем немного несправедливы и субъективны.
Даже если так действительно было в предыдущих отношениях, это не значит, что с новым человеком так же. Но когда речь идет об оскорблении, мы бываем немного несправедливы и субъективны.
Именно поэтому переносим эти предубеждения, обиды и представления на нового партнера, а также в хорошем человеке ищем подвох и плохие моменты, что мешает построить здоровые отношения.
Когда нас травмируют или остаются нерешенные, незавершенные ситуации из прошлого, где есть много непростых и противоречивых эмоций, мы подавляем это в себе и живем, пока не войдем в следующие отношения.
Однако это не решение проблемы. Конфликт, травма и обида продолжают жить в твоем сердце. Они непременно дадут о себе знать, когда придет время.
Однако это не решение проблемы. Конфликт, травма и обида продолжают жить в твоем сердце. Они непременно дадут о себе знать, когда придет время.
Эти новые конфликтные ситуации связаны с особенностями наших интерпретаций происходящего. Ты не будешь понимать, почему все негативные ситуации повторяются, потому что станешь заложником своих травм и предубеждений.
Все будет повторяться по схеме взаимодействия и определенному сюжету и вызовет такие же эмоции, которые имели место в забытых ситуациях из прошлого.
В результате ты можешь отреагировать чрезмерно или даже неадекватно, поскольку к свежим эмоциям приобщаются подавленные чувства.
Дело в том, что подсознание не делит информацию на прошлое, настоящее и будущее. В нем закрепляются шаблоны.
Нашей психике проще воспользоваться старым шаблоном, чем прорабатывать новое. Ведь для построения новых моделей поведения и анализа ситуации нужно израсходовать немало жизненной энергии.
Именно поэтому наш мозг идет по пути наименьшего сопротивления и переносит старую модель отношений на нового человека.
Решение состоит в том, чтобы пережить те разочарования, печали, фрустрации, боль и агрессивность, которые по каким-то причинам были не пережиты раньше.
Иначе ты будешь переносить все свои травмы на новые отношения. Они ярче всего будут проявляться в ситуациях, которые тебя затрагивают и вызывают множество эмоций.
Часто самостоятельно докопаться до корня оскорбления или травмы тяжело. Необходима помощь специалиста, который задаст правильные вопросы или натолкнет на мысль.
Часто самостоятельно докопаться до корня оскорбления или травмы тяжело. Необходима помощь специалиста, который задаст правильные вопросы или натолкнет на мысль.
В этом поможет психолог или психотерапевт, с которым ты сможешь прожить прошлые отрицательные ситуации и проработать шаблоны поведения.
Только так можно построить здоровые и счастливые отношения, оставив чемодан с прошлыми травмами за дверью.
А как именно следует войти в новые отношения и что поможет укрепить их в самом начале, читай в нашем материале.
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