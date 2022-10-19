Захисний механізм: як валізка минулих образ не дає тобі побудувати щасливі стосунки

Здавалося б, нові стосунки — чистий аркуш паперу. Однак усі ми возимо за собою валізку з власним негативним досвідом, який дбайливо збираємо з попередніх етапів життя.

Розчарування, якого ти зазнав(-ла) з тим чи іншим партнером, ризикує перетворитися на травматичний досвід.

У майбутньому ти можеш навіть не підозрювати, що всі невдачі пов’язані з цим. Ти опираєшся на свій негативний досвід та переносиш його на нову людину, не даючи навіть шансу чомусь новому.

Річ у тім, що спрацьовує захисний механізм психіки — перенесення. Що це таке, чому воно виникає та як це заважає побудувати здорові стосунки? Читай у матеріалі поради психологині Галини Волошиної.

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Захисний механізм у стосунках

Щоб ти краще зрозумів(-ла), як працює перенесення у реальному житті, розглянемо конкретний приклад.

Припустимо, що у тебе або твого партнера було кілька невдалих стосунків. Через це склалося стійке упередження, що всі зраджують, ставлять близьку людину на другий план та знецінюють.

Навіть якщо так дійсно було у попередніх стосунках, це не означає, що з новою людиною буде так само. Але коли йдеться про образу, ми буваємо дещо несправделиві та суб’єктивні.

Саме тому переносимо ці упередження, образи та уявлення на нового партнера і навіть у хорошій людині шукаємо приховані та погані моменти. Це заважає побудувати здорові стосунки.

Як валізка старих образ і травм бере тебе в полон

Коли залишаються невирішені, незавершені ситуації з минулого, де є багато непростих та суперечливих емоцій, ми придушуємо це в собі й живемо, допоки не увійдемо в наступні стосунки.

Однак це не розв’язання проблеми. Конфлікт, травма та образа продовжують жити у твоєму серці. Вони неодмінно дадуть про себе знати, коли прийде час.

Ці нові конфліктні ситуації пов’язані з особливостями наших інтерпретацій того, що відбувається. Ти не розумітимеш, чому ж усі негативні ситуації повторюються, бо станеш заручником травм і упереджень.

Усе повторюватиметься й викликатиме такі ж емоції, як у забутих ситуаціях із минулого.

Як наслідок, ти можеш зреагувати надмірно чи навіть неадекватно, оскільки до свіжих емоцій долучаються пригнічені почуття.

Чому так відбувається?

Річ у тім, що підсвідомість не ділить інформацію на минуле, сьогодення і майбутнє. У ній закріплюються шаблони.

Нашій психіці простіше скористатися старим шаблоном, ніж опрацьовувати нове. Адже для побудови нових моделей поведінки та аналізу ситуації треба витратити чимало життєвої енергії.

Саме тому наш мозок йде шляхом найменшого опору і переносить стару модель стосунків на нову людину.

Як викинути валізку

Вирішення полягає в тому, щоб пережити ті розчарування, печалі, фрустрації, біль і агресивність, які з якихось причин були не пережиті раніше.

Інакше ти будеш переноситимеш свої травми на нові стосунки. Вони найяскравіше проявлятимуться в ситуаціях, які тебе зачіпають та викликають безліч емоцій.

Часто самостійно докопатися до кореня образи чи травми важко. Потрібна допомога спеціаліста, який поставить правильні питання або наштовхне на думку.

У цьому може допомогти психолог або психотерапевт, з яким ти зможеш прожити минулі негативні ситуації та пропрацювати шаблони поведінки.

Тільки так можна побудувати здорові та щасливі стосунки, залишивши валізку з минулими травмами за дверима.

А як саме варто увійти в нові стосунки і що допоможе зміцнити їх на самому початку, читай у нашому матеріалі.

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