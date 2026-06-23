Для тебе Батьківство

Почуття гумору у дитини: чому діти сміються і що за цим стоїть

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 23 Червня 2026, 17:00 5 хв.
почуття гумору у дітей
Фото Pexels

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