Кредитні канікули і не тільки: як держава підтримує бізнес під час пандемії

Від карантинних обмежень в Україні та світі постраждала не тільки культурна сфера, а й малий та середній бізнес.

Деякі підприємці не витримали натиску та закрили свою справу.

Серед більшості українців поширеною є думка, що держава не підтримує бізнес у цей непростий час, але це не так.

Держава впровадила кілька різних програм підтримки для бізнесу. Зокрема, підтримку можна отримати на порталі Дія.

Кредитні канікули

Національний банк України рекомендував банкам ввести особливий пільговий період обслуговування кредитів у період дії карантину для населення та бізнесу.

Банки мають декілька варіантів реструктуризації кредитів:

повне або часткове звільнення від сплати тіла кредиту на час карантину з відповідним подовженням позики;

капіталізація відсоткових платежів.

Конкретний варіант обирається в індивідуальному порядку після звернення до банку.

Докладніше про це можна дізнатися на сайті НБУ.

Підтримка роботодавців і працівників сфери малого та середнього бізнесу

Власники малого і середнього бізнесу, які мають найманих працівників, можуть отримати допомогу по частковому безробіттю.

Щоб її отримати, необхідно звернутися до Центру зайнятості за місцем реєстрації підприємця як платника ЄСВ та подати необхідні документи.

Детальніше — на сайті Мінекономіки.

Підтримка агробізнесу

Кабінет Міністрів України у 2021 році виділив кошти на підтримку агропромислового комплексу.

Допомога передбачена за програмами: здешевлення придбання сільськогосподарської техніки та обладнання; здешевлення кредитів; розвиток фермерських господарств тощо.

За цими програмами допомогу мали отримати дев’ять тисяч аграрних підприємств.

Податкові преференції

Для підтримки бізнесу та зниження податкового навантаження на час дії карантину в законодавство внесено такі зміни:

звільнення від нарахування та сплати плати за землю, яка використовується в господарській діяльності, податку на нерухомість за житлові приміщення за березень;

обмеження застосування більшості штрафів за порушення податкового законодавства;

мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок (виняток — перевірки щодо відшкодування ПДВ);

збільшення лімітів річного доходу для ФОП 1, 2 та 3 груп;

звільнення від сплати ПДВ при ввезенні товарів, необхідних для боротьби з коронавірусом;

надання органам місцевого самоврядування права ухвалювати рішення про зміну ставок єдиного податку тощо.

Детальніше можна дізнатися тут.

А ще існує інформаційна підтримка бізнесу. Власники можуть отримати будь-яку допомогу онлайн на різних порталах. Зі списком можна ознайомитися тут.

Раніше ми розповідали про те, що таке Рука допомоги та як отримати кошти від держави на відкриття власної справи.