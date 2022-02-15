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Кредитні канікули і не тільки: як держава підтримує бізнес під час пандемії

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Лютого 2022, 12:05
Кредитні канікули і не тільки: як держава підтримує бізнес під час пандемії
Фото: Pexels

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