Кредитные каникулы и не только: как государство поддерживает бизнес во время пандемии

От карантинных ограничений в Украине и мире пострадала не только культурная сфера, но и малый и средний бизнес.
Некоторые предприниматели не выдержали давления и закрыли свое дело.
Также большинство украинцев думают, что государство не поддерживает бизнес в это непростое время, но это не так.
Государство внедрило несколько разных программ поддержки для бизнеса. В частности, поддержку можно получить на портале Дія.
Национальный банк Украины рекомендовал банкам ввести особый льготный период обслуживания кредитов в период действия карантина для населения и бизнеса.
Банки предлагают несколько вариантов реструктуризации кредитов:
Конкретный вариант выбирается в индивидуальном порядке после обращения заемщика в банк. Подробнее об этом можно узнать на сайте НБУ.
Владельцы малого и среднего бизнеса, у которых есть наемные работники, могут получить пособие по частичной безработице.
Для этого необходимо обратиться в Центр занятости по месту регистрации предпринимателя как плательщика ЕСВ и подать необходимые документы.
Детальнее — на сайте Минэкономики.
Кабинет Министров Украины в 2021 году выделил средства в поддержку агропромышленного комплекса.
Помощь предусмотрена по программам: удешевление приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования; удешевление кредитов; развитие фермерских хозяйств и т.д.
По этим программам помощь должны были получить девять тысяч аграрных предприятий.
По этим программам помощь должны были получить девять тысяч аграрных предприятий.
Для поддержки бизнеса и снижения налоговой нагрузки на время действия карантина в законодательство внесены следующие изменения:
Детальнее можно узнать здесь.
А еще есть информационная поддержка бизнеса. Владельцы могут получить любую помощь онлайн на разных порталах. Со списком можно ознакомиться здесь.
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