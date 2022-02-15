Кредитные каникулы и не только: как государство поддерживает бизнес во время пандемии

От карантинных ограничений в Украине и мире пострадала не только культурная сфера, но и малый и средний бизнес.

Некоторые предприниматели не выдержали давления и закрыли свое дело.

Также большинство украинцев думают, что государство не поддерживает бизнес в это непростое время, но это не так.

Государство внедрило несколько разных программ поддержки для бизнеса. В частности, поддержку можно получить на портале Дія.

Кредитные каникулы

Национальный банк Украины рекомендовал банкам ввести особый льготный период обслуживания кредитов в период действия карантина для населения и бизнеса.

Банки предлагают несколько вариантов реструктуризации кредитов:

полное или частичное освобождение от уплаты тела кредита на время карантина с соответствующим продлением договора;

капитализация процентных платежей.

Конкретный вариант выбирается в индивидуальном порядке после обращения заемщика в банк. Подробнее об этом можно узнать на сайте НБУ.

Поддержка работодателей и работников сферы малого и среднего бизнеса

Владельцы малого и среднего бизнеса, у которых есть наемные работники, могут получить пособие по частичной безработице.

Для этого необходимо обратиться в Центр занятости по месту регистрации предпринимателя как плательщика ЕСВ и подать необходимые документы.

Детальнее — на сайте Минэкономики.

Поддержка агробизнеса

Кабинет Министров Украины в 2021 году выделил средства в поддержку агропромышленного комплекса.

Помощь предусмотрена по программам: удешевление приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования; удешевление кредитов; развитие фермерских хозяйств и т.д.

По этим программам помощь должны были получить девять тысяч аграрных предприятий.

Налоговые преференции

Для поддержки бизнеса и снижения налоговой нагрузки на время действия карантина в законодательство внесены следующие изменения:

освобождение от начисления и уплаты платы за землю, которую используют в хозяйственной деятельности, налога на недвижимость за жилые помещения за март;

ограничение на применение большинства штрафов за нарушение налогового законодательства;

мораторий на проведение документальных и фактических проверок (исключение — проверки по возмещению НДС)

увеличение лимитов годового дохода для ФЛП 1, 2 и 3 групп;

освобождение от уплаты НДС при ввозе товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом;

предоставление органам местного самоуправления права принимать решение об изменении ставок единого налога и т.п.

Детальнее можно узнать здесь.

А еще есть информационная поддержка бизнеса. Владельцы могут получить любую помощь онлайн на разных порталах. Со списком можно ознакомиться здесь.

Ранее мы рассказывали о том, что такое Рука помощи и как получить средства от государства на открытие собственного дела.