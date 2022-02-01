“Я працюю за комп’ютером цілий день. Як зберегти зір у таких умовах?”

Під час роботи з комп’ютером можна виконувати різні вправи. Існують навіть спеціальні застосунки на телефон типу будильника, які дозволяють ставити нагадування про це.

Головне твоє завдання — переводити погляд на різновіддалені об’єкти та у вікно, оскільки, працюючи з комп’ютером, ми довго дивимося на екран на близькій відстані.

Через це м’язи очей постійно напружені. Особливо важливо виконувати вправи людям з короткозорістю, тому що тривала робота за комп’ютером — один із факторів посилення міопії.

Як часто потрібно виконувати вправи для очей

Американська асоціація офтальмологів рекомендує кожні 20 хвилин відриватися від монітора на 20 секунд і дивитися на точку за 20 футів (приблизно шість метрів) від себе.

Проте за роботою ми не помічаємо, як плине час, тому виконувати таку вправу доволі складно. Досить відриватися від екрана кожні півгодини-годину або за потреби — коли відчуваєш втому, зображення розпливається в очах тощо.

Положення монітора важливе

Комп’ютерний зоровий синдром передбачає не тільки втому очних м’язів під час роботи з комп’ютером на близькій відстані, а й низку інших проблем.

Наприклад, через вимушене положення голови розвивається остеохондроз хребта. Часто екран комп’ютера зміщений щодо центральної осі, тому шия постійно нахилена в один бік.

Через це судини можуть погано працювати, що призводить до проблем із зором. Відстань від комп’ютера до очей має бути приблизно 60-70 см, а екран має розміщуватися трохи нижче зорової осі (на 10-15 см) і стояти прямо.

Рекомендовано працювати за комп’ютером за хорошого освітлення так, щоб лампа або природне світло не сліпило очі. Бажано працювати у денний час, бо тоді навантаження на очі менше.

Тривалість роботи з комп’ютером не має перевищувати шість – вісім годин.

Чи є сенс купити окуляри із захистом від синього світла

Так, є. Окуляри для захисту від комп’ютера захищають сітківку ока від синього спектра, який згубно діє на неї.

Проте окуляри не рятують від сухості очей.

Про що свідчить сухість очей

Синдром сухого ока теж належить до комп’ютерного зорового синдрому. Будь-яка зорова напруга (наприклад, тривала їзда за кермом) викликає порушення моргання.

Якщо зазвичай протягом хвилини ми кліпаємо п’ять разів і частіше, то під час роботи з комп’ютером це відбувається набагато рідше. Для нас це непомітно, тому змусити себе кліпати та постійно контролювати себе неможливо.

Іншою причиною сухості очей можуть бути ліки, які пацієнт приймає: гормональні таблетки (наприклад, комбіновані оральні контрацептиви), судинозвужувальні краплі для носа, препарати від тиску, антидепресанти тощо.

Тому, працюючи за комп’ютером, потрібно не тільки дивитися вдалечінь, але й частіше кліпати.

Якщо ти страждаєш на сухість очей, відчуваєш печіння, маєш яскраво виражену реакцію на пару або на вітер, то потрібно капати зволожувальні краплі.

Як обрати зволожувальні краплі для очей

Зволожувальні краплі для очей бувають різні. У слізній плівці є три шари: ліпідний, водний та муциновий.

У деяких пацієнтів спостерігається нестача ліпідного шару, тому їм показано одну групу препаратів. Іншим може не вистачати водного шару — це зовсім інша категорія крапель.

Неправильно підібрані краплі не те, що не покращують ситуацію, а можуть її погіршувати.

Досить часто пацієнти помиляються у виборі крапель, бо самостійно йдуть в аптеку і купують їх або ж привозять з-за кордону і думають, що це найкращі ліки на світі.

Але переважно у складі крапель є судинозвужувальний компонент. Так пацієнти потрапляють у замкнене коло. Вони починають використовувати крапельки, які тимчасово ліквідовують почервоніння, але зовсім не прибирають сухість.

Через кілька годин після застосування дія крапель проходить й очні судини розширюються ще більше. Чим довше пацієнти їх крапають (а це можуть бути місяці й навіть роки), тим червонішими й сухішими будуть очі.

Обов’язково контролюй склад крапель, а краще звернися до офтальмолога.

Чи можна використовувати краплі для очей на постійній основі

Краплі для очей діють симптоматично. Наприклад, узимку шкіра рук стає сухішою. Тоді ми зволожуємо її кремом і стає легше. Дія крапель схожа.

Деяким пацієнтам потрібно використовувати краплі довічно. Це стосується тих, хто приймає сечогінні препарати для контролю тиску, людей з порушеннями обміну речовин, наприклад, цукровим діабетом тощо.

Інакше вони відчуватимуть дискомфорт і це може закінчуватися кон’юнктивітом.

Коли люди обирають самолікування замість візиту до лікаря, це може обернутися ще більшими проблемами для здоров’я. Мабуть, ти неодноразово стикався/-лась з дилемою — пити чи не пити антибіотики.

І часто українці обирають перший варіант, нехтуючи консультацією лікаря. Читай, як правильно пити антибіотики.