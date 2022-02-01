Поради

“Я працюю за комп’ютером цілий день. Як зберегти зір у таких умовах?”

Відповідає
Вікторія Ратушнюк - офтальмолог
Вікторія Ратушнюк

Лікарка-офтальмолог

Олена Яковлєва, редакторка сайту 01 Лютого 2022, 13:00
Як зберегти зір при роботі з комп'ютером
Фото: Unsplash

Поради

“Я працюю за комп’ютером цілий день. Як зберегти зір у таких умовах?”
Відповідає
Вікторія Ратушнюк - офтальмолог
Вікторія Ратушнюк
Лікарка-офтальмолог

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