Ні, це так не працює! Коли дійсно треба пити антибіотики та чи можуть їх призначити навмання

Переконані, ви неодноразово стикалися з дилемою — пити чи не пити антибіотики. І часто українці обирають перший варіант, нехтуючи консультацією лікаря.

Про те, як правильно приймати антибіотики та чи справді лікарі часом призначають антибіотики навмання, розповіла фармацевт Яна Українська у себе в Instagram.

Віруси та антибіотики

Головне, на чому слід акцентувати:

Антибіотики не призначають проти вірусів, лише при бактеріальному характері захворювання.

Це означає, що жоден вірус не можна вилікувати антибіотиками — ані грип, ані застуду (ГРВІ), ані коронавірус. Прийом антибіотиків для лікування цієї категорії хвороб не має доведеної ефективності.

А якщо ви вже вирішили лікувати грип, для цього використовують противірусні препарати. Призначати їх має теж лікар.

Як зрозуміти, який антибіотик використовувати

Найбільш правильним рішенням буде зробити бактеріальний посів та антибіотикограму. Це допоможе визначити, чи бактерією викликане захворювання, а також виявити, до якого з антибіотиків ця бактерія чутлива.

Тобто ви відразу знатимете, чим ефективно лікуватися.

Хоча деякі лікарі призначають антибіотики без проведення аналізу, оскільки переважно знають, які групи антибіотиків на що впливають. Тобто лікарі покладаються на власний досвід.

Скільки часу потрібно пити антибіотики

Багато людей переконані, що приймати антибіотики варто, доки не зникнуть симптоми захворювання. Однак це не так.

Антибіотик приймається курсом незалежно від вашого самопочуття.

Тобто якщо лікар призначив пити антибіотик протягом тижня, необхідно приймати його весь цей час. Поліпшення стану не завжди означає повне одужання.

Також існує міф про те, що якщо температура тримається понад три дні, час приймати антибіотик. Але це не має нічого спільного із реальним призначенням ліків.

Самостійно визначити, коли уже час пити антибіотики, не вдасться. Обов’язково зверніться до лікаря.

Чи можна купити антибіотик без рецепта

Фармацевт не має права відпускати антибіотики без рецепта, проте такі випадки все ж не рідкісні в Україні.

Втім, ситуація може змінитися, адже з 1 квітня 2022 року в Україні планують запустити систему, яка відпускає ліки виключно за електронними рецептами.

А раптом ви таки захворіли, радимо почитати про те, як оформити електронний лікарняний. Тепер це можна зробити, не виходячи з дому.