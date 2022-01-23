Нет, это так не работает! Когда действительно нужно пить антибиотики и могут ли их назначить наугад

Уверены, вы не раз сталкивались с дилеммой — пить или не пить антибиотик. И часто украинцы выбирают первый вариант, забыв проконсультироваться с врачом.

О том, как правильно принимать антибиотики и правда ли, что порой врачи назначают антибиотики наугад, рассказала фармацевт Яна Украинская у себя в Instagram.

Вирусы и антибиотики

Главное, на чем нужно акцентировать внимание:

Антибиотики не назначаются при вирусах, только при бактериальном характере заболевания.

Это означает, что ни один вирус нельзя вылечить антибиотиками — ни грипп, ни простуду (ОРВИ), ни коронавирус. Прием антибиотиков для лечения данной категории болезней не имеет доказанной эффективности.

А если вы уже решили лечить грипп, для этого используются противовирусные препараты. Назначить их должен врач.

Как понять, какой антибиотик использовать

Наиболее верным решением будет сделать бактериальный посев и антибиотикограмму. Это поможет определить, бактерией ли вызвано заболевание, а также выявить, к какому из антибиотиков эта бактерия чувствительна.

То есть, вы сразу будете знать, чем лечиться.

Хотя некоторые врачи назначают антибиотики без проведения анализа, поскольку в основном знают, какие группы антибиотиков на что влияют. То есть, доктора полагаются на собственный опыт.

Сколько времени нужно пить антибиотик

Многие люди убеждены, что антибиотик следует применять до момента, пока не исчезнут симптомы заболевания. Однако это неверно.

Антибиотик принимается курсом, независимо от вашего самочувствия.

То есть, если доктор назначил пропить антибиотик в течение недели, необходимо принимать его все это время. Улучшение состояние не всегда означает полное выздоровление.

Также существует миф о том, что если температура держится более трех дней, пора пить антибиотик. Но это не имеет ничего общего с реальным назначением лекарств.

Самостоятельно определить, когда пора пить антибиотики, не получится. Обязательно обратитесь к врачу.

Можно ли купить антибиотик без рецепта

Фармацевт не имеет права отпускать антибиотики без рецепта, однако такие случаи все же в Украине не редкость.

Впрочем, ситуация может измениться, ведь с 1 апреля 2022 года в Украине планируют запустить систему, отпускающую лекарства исключительно по электронным рецептам.

А если вы уже заболели, советуем почитать о том, как оформить электронный больничный.