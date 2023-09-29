Можно ли стирать кроссовки в машинке и как это правильно делать: основные лайфхаки

Кроссовки — довольно популярная обувь, которая используется везде: в спортзале, для ежедневной прогулки или для пробежки, для похода в горы или лес. Но придать им хороший вид, например, после длительной тренировки достаточно сложно. Поэтому многие обувь стирают в стиральной машинке. Можно ли стирать кроссовки в машинке и что для этого нужно — читай в материале.
Многие, кто стирал в стиральной машине кроссовки, оставались недовольными результатом. Иногда бывают ситуации, когда из-за неправильной температуры они и вовсе расклеивались. Поэтому важно соблюдать некоторые правила, которые не допустят такой ситуации. Например:
Ранее мы рассказывали, как отстирать белые носки в домашних условиях.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.