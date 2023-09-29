Можно ли стирать кроссовки в машинке и как это правильно делать: основные лайфхаки

Кроссовки — довольно популярная обувь, которая используется везде: в спортзале, для ежедневной прогулки или для пробежки, для похода в горы или лес. Но придать им хороший вид, например, после длительной тренировки достаточно сложно. Поэтому многие обувь стирают в стиральной машинке. Можно ли стирать кроссовки в машинке и что для этого нужно — читай в материале.

Можно ли стирать кроссовки в машинке: правила подготовки

Многие, кто стирал в стиральной машине кроссовки, оставались недовольными результатом. Иногда бывают ситуации, когда из-за неправильной температуры они и вовсе расклеивались. Поэтому важно соблюдать некоторые правила, которые не допустят такой ситуации. Например:

Выучи этикетку. Нужно обязательно прочитать инструкции по уходу, предоставленные изготовителем. Некоторые производители кроссовок отмечают специальные рекомендации, которые следует учесть, чтобы стиральная машина не повредила обувь. К примеру, для кожаных или замшевых кроссовок стирка в машинке может быть запрещена, а для синтетической пары потребуется специальный режим и самая низкая возможная температура. Вытащи из обуви шнурки и стельки. Их следует постирать отдельно, поскольку зачастую они требуют более тщательного ухода. Очисть подошву от грязи. Это важное правило, которого многие не придерживаются. Удали грязь и небольшие камешки, которые могли прилипнуть к подошве, чтобы стиральная машинка не повредилась в процессе стирки. Очистить подошву можно при помощи щетки или губки с шероховатой поверхностью. Для этой цели также можно использовать старую зубную щетку. Обработай сильные загрязнения. Нанеси небольшое количество мягкого моющего средства или специального средства для удаления пятен и аккуратно потри с помощью чистой щетки или губки. Оставь моющее средство на пятне на несколько минут, чтобы оно впиталось. Стиральная машинка в процессе стирки и полоскания удалит остатки средства.

Как постирать кроссовки в стиральной машине

в отдельной емкости приготовь раствор (воду смешай с несколькими каплями моющего средства);

погрузи обувь в воду и оставь на полчаса;

если вода грязная, то приготовь новый раствор и снова помести в него кроссовки;

возьми губку и вымой все элементы обуви;

прополощи кроссовки в чистой воде;

достань обувь, вытри сухой тряпкой и оставь сушиться.

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