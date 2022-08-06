Как отстирать белые носки быстро и легко — пять действенных способов в домашних условиях

Белые носки подходят ко всему и придают образам легкости и свежести. Однако, как правило, они загрязняются после первого использования, а вычистить их бывает нелегко.
Мы собрали самые действенные способы, как отстирать белые носки в домашних условиях.
Для начала следует сказать, что стирать белые носки стоит как можно чаще, а в идеале — каждый раз после ношения. Так грязь не успеет въесться в ткань, а тебе будет легче очистить свою одежду.
А еще обрати внимание, что носки лучше стирать в теплой и прохладной воде максимум до 40°C. Иначе при высокой температуре пятна станут еще заметнее.
Чем отстирать белые носки? Вот несколько проверенных рецептов.
Классическим средством для стирки является хозяйственное мыло. Пользоваться им легко: намочи носки, натри их мылом и оставь на 15-20 минут. После этого потри руками и смой теплой водой.
Так ты сможешь избавиться от большинства пятен.
С помощью лимонной кислоты можно очистить даже засохшую грязь. Для этого добавь к воде в миске 1-2 ст.л. этого вещества, положи в раствор носки и оставь их на 1-2 часа. После этого прополощи в чистой воде.
Также можно отбелить ткань точечно. В таком случае смешай кислоту со стиральным порошком в соотношении 1:2. Намочи носки и локально примени смесь на загрязненных участках.
Потом хорошенько потри их руками и оставь так на час. Промой носки теплой водой.
На литр тёплой воды возьми 1 ч.л. уксуса. Замочи носки в миске на час, а затем выстирай их руками.
Уксус поможет твоим любимым вещам снова сиять белоснежностью.
Сода — прекрасное природное моющее средство, которое завоевало доверие многих домохозяек. Чтобы отстирать носки в машинке, размешай 1 ч.л. соды в стакане воды и залей раствор в отсек для ополаскивателя.
Выбери режим стирки, который ты ставишь обычно, и вуаля — никаких въевшихся пятен!
В общем для стирки подойдет любое моющее пятновыводитель. Однако пользоваться им следует осторожно. Обязательно перед началом прочти инструкцию и надень перчатки, чтобы не навредить коже рук.
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