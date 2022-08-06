Как отстирать белые носки быстро и легко — пять действенных способов в домашних условиях

Белые носки подходят ко всему и придают образам легкости и свежести. Однако, как правило, они загрязняются после первого использования, а вычистить их бывает нелегко.

Мы собрали самые действенные способы, как отстирать белые носки в домашних условиях.

Как отстирать белые носки от грязи

Для начала следует сказать, что стирать белые носки стоит как можно чаще, а в идеале — каждый раз после ношения. Так грязь не успеет въесться в ткань, а тебе будет легче очистить свою одежду.

А еще обрати внимание, что носки лучше стирать в теплой и прохладной воде максимум до 40°C. Иначе при высокой температуре пятна станут еще заметнее.

Чем отстирать белые носки? Вот несколько проверенных рецептов.

Как отстирать белые носки хозяйственным мылом

Классическим средством для стирки является хозяйственное мыло. Пользоваться им легко: намочи носки, натри их мылом и оставь на 15-20 минут. После этого потри руками и смой теплой водой.

Так ты сможешь избавиться от большинства пятен.

Как отстирать белые носки лимонной кислотой

С помощью лимонной кислоты можно очистить даже засохшую грязь. Для этого добавь к воде в миске 1-2 ст.л. этого вещества, положи в раствор носки и оставь их на 1-2 часа. После этого прополощи в чистой воде.

Также можно отбелить ткань точечно. В таком случае смешай кислоту со стиральным порошком в соотношении 1:2. Намочи носки и локально примени смесь на загрязненных участках.

Потом хорошенько потри их руками и оставь так на час. Промой носки теплой водой.

Как отстирать белые носки столовым уксусом

На литр тёплой воды возьми 1 ч.л. уксуса. Замочи носки в миске на час, а затем выстирай их руками.

Уксус поможет твоим любимым вещам снова сиять белоснежностью.

Как отстирать белые носки содой

Сода — прекрасное природное моющее средство, которое завоевало доверие многих домохозяек. Чтобы отстирать носки в машинке, размешай 1 ч.л. соды в стакане воды и залей раствор в отсек для ополаскивателя.

Выбери режим стирки, который ты ставишь обычно, и вуаля — никаких въевшихся пятен!

Как отстирать белые носки пятновыводителем

В общем для стирки подойдет любое моющее пятновыводитель. Однако пользоваться им следует осторожно. Обязательно перед началом прочти инструкцию и надень перчатки, чтобы не навредить коже рук.

В летний сезон пятна от ягод, наверное, самые частые. Но не спеши выбрасывать вещи. Читай, как отстирать пятна от шелковицы из одежды.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!