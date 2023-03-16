Сегодня, 16 марта, российские оккупанты совершили очередной циничный обстрел мирного украинского города. На этот раз дважды ударили по Константиновке Донецкой области.

В результате обстрела ранены шесть гражданских, среди них иностранный волонтер.

Повреждения получили не менее 19 домов, а также школа и предприятие. Били по городу из Ураганов кассетными боеприпасами.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Россияне неустанно бьют из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре. Как и любая другая террористическая организация, Российская Федерация поплатится за все свои преступления! — написал он.

Обстрел Константиновки 16 марта — фото

Обстрел Константиновки: россияне ударили по школе и домам, есть раненые / 2 Фотографии

От неустанных обстрелов оккупантов страдает и Харьков. Читай о последствиях вражеской атаки по городу 15 марта.

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