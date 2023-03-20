Херсонская область под огнем! Российские оккупанты обстреливают Никольское — что известно

Враг не способен ни на что, кроме как убивать мирных украинцев. Сегодня, 20 марта, стало известно про обстрел Никольского Херсонской области. Российские оккупанты обстреливают дома людей. Что известно по состоянию на этот момент — читай в нашем материале.

Обстрел Никольского 20 марта — что известно

В Херсонской ОВА сообщают о том, что российские оккупанты плотным огнем накрывают дома мирных жителей села Никольское Дарьевской теробщины. По предварительным данным, есть раненые.

Снаряды попадают в дома людей, сейчас известно о не менее пяти поврежденных зданий.

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Пока известно, что 33-летняя местная жительница из-за осколочной травмы потеряла руку, также получил ранение 39-летний мужчина. Количество пострадавших еще устанавливается, — пишут в Херсонской ОВА.

На месте уже находятся медики и оказывают помощь всем пострадавшим.

Российские оккупанты привыкли воевать с мирным населением Украины. Они чуть ли не каждый день обстреливают жилые дома, остановки общественного транспорта, детские площадки. Чтобы защитить себя от врага, прочти, как спастись от удара дрона-камикадзе.

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