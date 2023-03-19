Україна

Стратегічна ціль чи амбіції Кремля? Чому окупанти штурмують Лиман та яка ситуація на цій ділянці фронту

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Березня 2023, 21:00
Бої на Лиманському напрямку: яка ситуація на цій ділянці фронті

Більше відео
Азов
Боріться за них так, як вони боролись за нас. Де Азов та як допомогти у процесі обміну полоненими
0:05:36
Бахмут сьогодні: військовий розповів, що відбувається у місті
Не пам’ятаю, щоб з серпня тут була тиша! Військовий про ситуацію в Бахмуті зараз та інтенсивність боїв
Карта бойових дій в Україні 19.03.2023 онлайн
Відбили 83 атаки ворога: карта бойових дій в Україні 19 березня в режимі онлайн
0:03:14
Американські лікарі
З’їхалися з усіх штатів для допомоги Україні: як американські лікарі рятують переселенців у Черкасах
Дивитись більше

Останні відео
0:05:15
Бої на Лиманському напрямку: яка ситуація на цій ділянці фронті

Стратегічна ціль чи амбіції Кремля? Чому окупанти штурмують Лиман та яка ситуація на цій ділянці фронту
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
0:04:29
Андрій Авілов
Хотіла здерти з себе шкіру, але змогла стати на ноги. Як матір загиблого бійця відкрила кав’ярню на честь сина
Азов
Боріться за них так, як вони боролись за нас. Де Азов та як допомогти у процесі обміну полоненими
0:03:56
Ордер на арешт Путіна
Початок притягнення винних до відповідальності: реакція світу на ордер на арешт Путіна від МКС
0:10:54
Масі Наєм
Як подолати бюрократичне пекло: Масі Наєм розповів про допомогу пораненим військовим
0:05:36
Бахмут сьогодні: військовий розповів, що відбувається у місті
Не пам’ятаю, щоб з серпня тут була тиша! Військовий про ситуацію в Бахмуті зараз та інтенсивність боїв
Карта бойових дій в Україні 19.03.2023 онлайн
Відбили 83 атаки ворога: карта бойових дій в Україні 19 березня в режимі онлайн
0:03:02
пес Даф допомагає ремонтувати машини
Уночі охоронець, а вдень — помічник-талісман: як пес Даф допомагає ремонтувати машини для ЗСУ
0:03:14
Американські лікарі
З’їхалися з усіх штатів для допомоги Україні: як американські лікарі рятують переселенців у Черкасах
Більше відео
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Читати далі
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь