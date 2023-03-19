Стратегічна ціль чи амбіції Кремля? Чому окупанти штурмують Лиман та яка ситуація на цій ділянці фронту

Найскладніші бої тривають на Сході України. Ворог не полишає спроб вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Тож ситуація там досить напружена.

Боєць 49-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ Карпатська Січ ЗСУ Руслан Андрійко розповів в ефірі телемарафону Єдині новини про бої на Лиманському напрямку.

Яка ситуація на Луганщині

— В районі оборони нашого батальйону тривають постійні позиційні бої. Ворог намагається прорватися малими групами, штурмує наші взводні опорні пункти, вогневі позиції, намагається виявити вогневі точки. Всі атаки відбиваємо, — говорить він.

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За його словами, на Луганщині ворог намагається контролювати панівні висоти.

— На Лиманському напрямку, в напрямку Кремінної, дуже велика концентрація особового складу і військової техніки ворога. Зафіксовані також нові зразки зброї. Окупанти проводять аеророзвідку, використовують дрони-камікадзе.

Але вдається великими зусиллями відбивати всі їхні атаки. Лінія фронту відносно стабільна, — наголошує Андрійко.

Стратегічна цінність Лиману

Військовий каже, що Лиман — великий залізничний вузол, він може впливати на логістику.

— Я вважаю, тут не так Лиман, як певні політичні амбіції Кремля, які полягають в захоплені Донецької та Луганської областей, — міркує боєць.

Він вважає, що Росія хоче продемонструвати хоч якусь спроможність своєї армії, тому окупанти проводять штурмові дії та зазнають втрат як в особовому складі, так і в броньованій техніці.

Чоловік впевнений, що всі населені пункти України будуть повернуті, так само як це було з Херсоном та Харківщиною.

Від постійних обстрілів страждають прифронтові населені пункти. Раніше ми розповідали про ситуацію в Авдіївці.

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