Украина

Стратегическая цель или амбиции Кремля? Почему оккупанты штурмуют Лиман и какая ситуация на этом участке фронта

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 марта 2023, 21:00
Бої на Лиманському напрямку: яка ситуація на цій ділянці фронті

Больше видео
Азов
Сражайтесь за них так, как они боролись за нас. Где Азов и как помочь в процессе обмена пленными
0:05:36
Бахмут сьогодні: військовий розповів, що відбувається у місті
Не помню, чтобы с августа здесь была тишина! Военный о ситуации в Бахмуте сейчас и интенсивности боев
Карта бойових дій в Україні 19.03.2023 онлайн
Отразили 83 атаки врага: карта боевых действий в Украине 19 марта в режиме онлайн
0:03:14
Американские врачи
Съехались из всех штатов для помощи Украине: как американские врачи спасают переселенцев в Черкассах
Смотреть больше

Последние видео
0:05:15
Бої на Лиманському напрямку: яка ситуація на цій ділянці фронті

Стратегическая цель или амбиции Кремля? Почему оккупанты штурмуют Лиман и какая ситуация на этом участке фронта
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
0:04:29
Андрей Авилов
Хотела содрать с себя кожу, но смогла стать на ноги. Как мать погибшего бойца открыла кафе в честь сына
Азов
Сражайтесь за них так, как они боролись за нас. Где Азов и как помочь в процессе обмена пленными
0:03:56
Ордер на арешт Путіна
Начало привлечения виновных к ответственности: реакция мира на ордер на арест Путина от МУС
Масі Наєм
Как преодолеть бюрократический ад: Маси Наем рассказал о помощи раненым военным
0:05:36
Бахмут сьогодні: військовий розповів, що відбувається у місті
Не помню, чтобы с августа здесь была тишина! Военный о ситуации в Бахмуте сейчас и интенсивности боев
Карта бойових дій в Україні 19.03.2023 онлайн
Отразили 83 атаки врага: карта боевых действий в Украине 19 марта в режиме онлайн
0:03:02
пес Даф допомагає ремонтувати машини
Ночью охранник, а днем помощник-талисман: как пес Даф помогает ремонтировать машины для ВСУ
0:03:14
Американские врачи
Съехались из всех штатов для помощи Украине: как американские врачи спасают переселенцев в Черкассах
Больше видео
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Читать дальше
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь