Стратегическая цель или амбиции Кремля? Почему оккупанты штурмуют Лиман и какая ситуация на этом участке фронта

Самые сложные бои продолжаются на Востоке Украины. Враг не оставляет попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Так что ситуация там достаточно напряженная.

Боец 49-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Карпатская Сечь ВСУ Руслан Андрейко рассказал в эфире телемарафона Єдині новини о боях на Лиманском направлении.

Какая ситуация в Луганской области

— В районе обороны нашего батальона продолжаются постоянные позиционные бои. Враг пытается прорваться малыми группами, штурмует наши взводные опорные пункты, огневые позиции, пытается обнаружить огневые точки. Все атаки отбиваем, — говорит он.

Сейчас также смотрят

По его словам, в Луганской области враг пытается контролировать преобладающие высоты.

— На Лиманском направлении, в направлении Кременной, очень велика концентрация личного состава и военной техники врага. Также зафиксированы новые образцы оружия. Оккупанты проводят аэроразведку, используют дроны-камикадзе.

Но удается большими усилиями отбивать все их атаки. Линия фронта относительно стабильна, — отмечает Андрейко.

Стратегическая ценность Лимана

Военный говорит, что Лиман — большой железнодорожный узел, он может влиять на логистику.

— Я считаю, здесь не столько Лиман, сколько определённые политические амбиции Кремля, которые заключаются в захвате Донецкой и Луганской областей, — рассуждает боец.

Он считает, что Россия хочет продемонстрировать хоть какую-то способность своей армии, поэтому оккупанты проводят штурмовые действия и несут потери как в личном составе, так и в бронированной технике.

Мужчина уверен, что все населенные пункты Украины будут возвращены, так же как это было с Херсоном и Харьковской областью.

От постоянных обстрелов страдают прифронтовые населенные пункты. Ранее мы рассказывали о ситуации в Авдеевке.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!