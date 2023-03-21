Україна

Одна ракета — понад 10 млн грн збитків: наслідки терору в Пісочині

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 21 Березня 2023, 21:00
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