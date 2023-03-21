Одна ракета — понад 10 млн грн збитків: наслідки терору в Пісочині

Російські війська не перестануть тероризувати Харків та його околиці. 9 березня під час масованої атаки окупанти випустили по ньому понад десяток різних ракет.

Один з ударів припав на селище Пісочин, передмістя Харкова, ракета влучила в один з місцевих городів. Через це вікна та дахи побило не лише у всіх навколишніх будинках, а й у ліцеї, музеї та висотках за кількасот метрів звідси.

Сума збитків від влучання однієї лише ракети в Пісочині — понад 10 млн грн, підрахували тутешні урядники. Адже цього разу на місто впала не традиційна С-300, якими зазвичай росіяни обстрілюють Харків, а Х-22.

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Х-22 — надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Вага сягає майже 6 тонн. За півтора тижня після влучання люди досі знаходять уламки від ракети біля вирви та збирають для історії.

Мешканка Пісочина Наталія підраховує збитки: будинок був дуже зруйнований, пошкоджено дах, вибиті всі вікна, двері.

Такі ж збитки підраховують і понад 230 сусідів, адже одним ракетним ударом пошкодило понад 150 приватних осель і 80 квартир у висотках.

Місцева адміністрація надала постраждалими грошову компенсацію, а урядники допомагають накрити дах. В будівельних матеріалах місту Пісочин також допомагають благодійні фонди.

У перший день адміністрація надала матеріали, щоб тимчасово забити вікна, укрити покрівлі, тимчасово плівкою, брезентами, а вже зараз почали видавати кошти з місцевого бюджету на будівельні матеріали.

Першим будинком, де почали ремонт, була оселя пані Любові. У їхньому будинку побило дах, автівку сина, винесло всі вікна. Та зробили ще не все, бо сина вдома немає. Він воює на передовій.

Ну що син скаже, що? Воюємо! Оберігаємо нашу країну. Він там воює, а ми тут.

Тим часом весняний наступ окупантів наближається до кульмінації. Які зміни на карті бойових дій, читай у матеріалі.

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