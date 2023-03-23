Я впала навколішки перед будинком і плакала: село Новогригорівку ворог зруйнував на 90%

Село Новогригорівка на Миколаївщині практично на 90% зруйноване ворожими обстрілами.

До повномасштабної війни тут жили понад 600 місцевих, тепер повернулися лише близько півсотні людей. Та зустріч із селом після повернення, кажуть люди, дуже болюча.

Сказати, що це жах, то це нічого не сказати. Стала на коліна перед будинком, виплакалася, – згадує першу зустріч з домом жителька Новогригорівки Галина Вербицька.

Усі дев’ять місяців загарбники нещадно обстрілювали село з усіх видів зброї, випалювали будинки фосфорними боєприпасами. Сам на сам з горем людей тут не залишають волонтери.

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