Безжалостно ударили по Пункту несокрушимости: что известно о последствиях обстрела Константиновки

Россияне продолжают подтверждать, что они — террористы и должны быть изолированы от всего мира. Оккупанты продолжают обстреливать мирные города Украины и забирать жизни невинных людей. Ночью 24 марта российские военные нанесли удар по Константиновке.

Российская ракета С-300 попала в Пункт несокрушимости, в результате удара погибли три человека, сообщили в Офисе генпрокурора.

Одна из российских ракет попала в здание Пункта несокрушимости, а другая — возле него, — говорится в сообщении. Обстрел произошел около 01:00 24 марта.

Обновлено 10:50. ГСЧС сообщает о пяти погибших в результате обстрела Константиновки: три женщины и два мужчины. Одного человека удалось спасти из-под завалов.

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— Под завалами погибли три женщины, которые были внутренне перемещенными лицами из Бахмута, Часового яра и села Опытное Покровского района. Еще двое граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести. На месте работают правоохранители, — сообщили в Офисе генпрокурора.

Обстрел Константиновки 24 марта — фото

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