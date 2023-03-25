16 ударів української авіації по окупантах та знищені Шахед і Ланцет: карта бойових дій в Україні 25 березня в режимі онлайн

Вдячність та сміливість змінюють карту бойових дій. Чиєсь просте дякую, надихає захисника у низці, здавалось, безупинних боїв.

Донат іншого — підсилює цілий підрозділ.

Та відважність сотень тисяч наших захисників робить найважливіше — рухає всю країну до перемоги та свободи від загарбників.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська можуть змінити свою тактику ракетних ударів, щоб зосередитися на українських військових об’єктах.

Такі висновки пов’язані з тим, що загальні російські ракетні удари зменшуються, а це вказує на виснаження російських запасів високоточних ракет.

Водночас очільник групи Вагнера спростував заяви Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, і поставив під сумнів, чи насправді в Україні є нацисти.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 40 авіаційних та п’ять ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.

Високою залишається ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російські окупанти й надалі використовують тактику терору.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На них українські воїни відбили понад 38 ворожих атак.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено.

На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів російської армії. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Городище Чернігівської області, Харківка, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Річки та Миропілля на Сумщині, а також Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне і Тополі Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка і Білогорівка.

Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп’янськ і Піщане Харківської області, Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Терни та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області.

Обстріляв населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Побєда Донецької області. Успіху не мав.

Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Ласточкине, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Водночас обстрілює населені пункти Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області, Білозерка та місто Херсон.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші захисники збили безпілотні літальні апарати противника Шахед-136 та Ланцет.

Українські ракетники та артилеристи, разом з тим, уразили два пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та дві станції радіоелектронної боротьби.

Росіяни продовжують підтверджувати, що вони — терористи та мають бути ізольовані від усього світу. Читай про наслідки обстрілу Костянтинівки.

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