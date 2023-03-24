Херсон знову під ударом: від ворожої атаки постраждали мирні мешканці

Російські окупанти щодня демонструють світу свою жорстокість. В Україні не минає й дня без повітряних тривог та обстрілів. Російські військові не можуть зазнати успіхів на карті бойових дій, тому завдають ударів по мирних мешканцях. Ще восени ЗСУ вигнали росіян з Херсона, але ті продовжують жорстоко обстрілювати місто.

Сьогодні, 24 березня, росіяни здійснили черговий обстріл Херсона, через який постраждали мирні жителі. Окупанти вдарили по плавнях, повідомили у Херсонській ОВА.

Двоє чоловіків встигли перетнути річку. На березі їх вже чекали медики, але на жаль, 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди, — йдеться у повідомлені.

За інформацією Херсонської ОВА, ще один постраждалий від російського обстрілу — 77-річний херсонець. Чоловік отримав поранення кінцівок та грудної клітини.

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Бригада швидкої допомоги шпиталізувала його до медзакладу в стані середньої тяжкості. Зараз лікарі надають йому необхідну допомогу.

Крім цього, російські військові обстріляли складське приміщення. Вогонь швидко ліквідували рятувальники, які прибули на виклик.

Російські військові сьогодні здійснили обстріл Костянтинівки. Читай, що відомо про наслідки атаки за посиланням.

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