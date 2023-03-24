Війна в Україні

Херсон знову під ударом: від ворожої атаки постраждали мирні мешканці

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Березня 2023, 15:15
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