100 обстрілів Білопілля та вибухи в кількох громадах — нічна атака росіян на Сумську область

Ніч пройшла неспокійно в Сумській області. За даними ОВА, росіяни масовано обстріляли з різних видів зброї територію п’яти громад.

На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Найбільше постраждала Білопільська громада. Читай, які наслідки ворожих атак на Сумську область у ніч проти 24 березня.

Вибухи в Сумській області 24 березня

Обстріл Білопільської громади

Вночі росіяни завдали авіаційного удару по місту Білопілля, 80 разів обстріляли населений пункт з Градів та 20 разів — зі ствольної артилерії.

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Внаслідок обстрілу м. Білопілля загинуло дві особи, поранено дев’ять осіб. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, — пишуть в ОВА.

Вибухи у Ворожбянській громаді

Також загарбники обстріляли з РСЗВ місто Ворожба. Через це пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Одна людина отримала поранення.

Атака росіян на Річківську громаду

Окупанти обстріляли з повітря та завдали удару дроном-камікадзе по селу Вири. Унаслідок цього пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю та зруйновано школу.

Артилерійського обстрілу зазнало село Річки. Там пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та гімназію.

Читати на тему Безжально вдарили по Пункту незламності: що відомо про наслідки обстрілу Костянтинівки Розповідаємо про обстріл Костянтинівки 24 березня.

Удар по Миколаївській громаді

Росіяни завдали авіаційного удару по агрофірмі в Миколаївській селищній громаді. Пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка.

Крім цього, загарбники обстріляли Новослобідську громаду. На щастя, там обійшлось без жертв та руйнувань.

Цієї ночі ворог також завдав удару по Кривому Рогу дронами Shahed. Читай, що відомо про вибухи у Кривому Розі сьогодні.

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