100 обстрелов Белополья и взрывы в нескольких общинах — ночная атака россиян на Сумскую область

Ночь прошла неспокойно в Сумской области. По данным ОВА, россияне массированно обстреляли из разных видов оружия территорию пяти общин.

К сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Больше всего пострадала Белопольская община. Читай, какие последствия вражеских атак на Сумскую область в ночь на 24 марта.

Взрывы в Сумской области 24 марта

Обстрел Белопольской общины

Ночью россияне нанесли авиационный удар по городу Белополье, 80 раз обстреляли населенный пункт из Градов и 20 раз — из ствольной артиллерии.

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В результате обстрела г. Белополье погибли два человека, ранены девять человек. Разрушены административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие, — пишут в ОВА.

Взрывы в Ворожбянской общине

Также захватчики обстреляли из РСЗО город Ворожба. Из-за этого поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение. Один человек получил ранения.

Атака россиян на Речковское общество

Оккупанты обстреляли с воздуха и нанесли удар дроном-камикадзе по селу Виры. В результате поврежден детский сад, административное здание и разрушена школа.

Артиллерийским обстрелам подверглось село Речки. Там повреждены частные дома, административное здание и гимназия.

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Удар по Николаевской общине

Россияне нанесли авиационный удар по агрофирме в Николаевской поселковой общине. Повреждены производственные помещения и сельскохозяйственная техника.

Кроме этого, захватчики обстреляли Новослободскую общину. К счастью, там обошлось без жертв и разрушений.

Этой ночью враг также нанес удар по Кривому Рогу дронами Shahed. Читай, что известно про взрывы в Кривом Роге сегодня.

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