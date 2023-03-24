Война в Украине

100 обстрелов Белополья и взрывы в нескольких общинах — ночная атака россиян на Сумскую область

Елена Яковлева, редактор сайта 24 марта 2023, 10:50
Вибухи в Білопіллі: подробиці атаки на Сумську область 24 березня
Фото: ГСЧС/Facebook

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