Херсон снова под ударом: от вражеской атаки пострадали мирные жители

Российские оккупанты ежедневно демонстрируют миру свою жестокость. В Украине не проходит и дня без воздушных тревог и обстрелов. Российские военные не могут добиться успехов на карте боевых действий, поэтому наносят удары по мирным жителям. Еще осенью ВСУ выгнали россиян из Херсона, но те продолжают жестоко обстреливать город.

Сегодня, 24 марта, россияне совершили очередной обстрел Херсона, из-за которого пострадали мирные жители. Оккупанты ударили по плавням, сообщили в Херсонской ОВА.

Двое мужчин успели пересечь реку. На берегу их уже ждали медики, но, к сожалению, 55-летний мужчина умер от осколочного ранения в грудь, — говорится в сообщении.

По информации Херсонской ОВА, еще один пострадавший от российских обстрелов — 77-летний херсонец. Мужчина получил ранение конечностей и грудной клетки.

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Бригада скорой помощи госпитализировала его в медучреждение в состоянии средней тяжести. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

Кроме того, российские военные обстреляли складское помещение. Огонь быстро ликвидировали прибывшие по вызову спасатели.

Российские военные сегодня также обстреляли Константиновку. Читай, что известно о последствиях атаки по ссылке.

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