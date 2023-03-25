16 ударов украинской авиации по оккупантам и уничтоженные Шахед и Ланцет: карта боевых действий в Украине 25 марта

Благодарность и смелость изменяют карту боевых действий. Чье-то просто спасибо, вдохновляет защитника в ряде, казалось, непрерывных боев.
Донат другого — усиливает целое подразделение.
Но смелость сотен тысяч наших защитников делает самое важное — двигает всю страну к победе и свободе от захватчиков.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска могут изменить свою тактику ракетных ударов, чтобы сосредоточиться на украинских военных объектах.
Такие выводы связаны с тем, что общие российские ракетные удары уменьшаются, что указывает на истощение российских запасов высокоточных ракет.
В то же время глава группы Вагнера опроверг заявления Кремля о том, что Россия воюет с НАТО в Украине, и поставил под сомнение, действительно ли в Украине нацисты. Но вместе с тем он смягчает риторику с российским Министерством обороны, чтобы не упустить возможности наступать на Бахмут.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки противник нанес 40 авиационных и пять ракетных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Погибли мирные жители.
Высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские оккупанты продолжают использовать тактику террора.
Высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские оккупанты продолжают использовать тактику террора.
Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На них украинские воины отразили более 38 вражеских атак.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено.
На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений российской армии. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.
В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Городище Черниговской области, Харьковка, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Речки и Мирополья в Сумской области, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Волчанск, Амбарное и Тополи Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка и Белогоровка.
Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск и Песчаное Харьковской области, Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Терны и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который держат наши защитники, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который держат наши защитники, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области.
Обстрелял населенные пункты Миньковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Зализное, Северное и Торецк.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское и Победа Донецкой области. Удачи не имел.
Многочисленные вражеские обстрелы подверглись Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время обстреливает населенные пункты Ольговское, Малиновка, Червоное, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области, Белозерка и Херсон.
Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши защитники сбили беспилотные летательные аппараты противника Шахед-136 и Ланцет.
Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши защитники сбили беспилотные летательные аппараты противника Шахед-136 и Ланцет.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два зенитно-ракетных комплекса, состав боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы.
Россияне продолжают подтверждать, что они — террористы и должны быть изолированы от всего мира. Читай о последствиях обстрелов Константиновки.
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