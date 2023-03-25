16 ударов украинской авиации по оккупантам и уничтоженные Шахед и Ланцет: карта боевых действий в Украине 25 марта

Благодарность и смелость изменяют карту боевых действий. Чье-то просто спасибо, вдохновляет защитника в ряде, казалось, непрерывных боев.

Донат другого — усиливает целое подразделение.

Но смелость сотен тысяч наших защитников делает самое важное — двигает всю страну к победе и свободе от захватчиков.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска могут изменить свою тактику ракетных ударов, чтобы сосредоточиться на украинских военных объектах.

Такие выводы связаны с тем, что общие российские ракетные удары уменьшаются, что указывает на истощение российских запасов высокоточных ракет.

В то же время глава группы Вагнера опроверг заявления Кремля о том, что Россия воюет с НАТО в Украине, и поставил под сомнение, действительно ли в Украине нацисты. Но вместе с тем он смягчает риторику с российским Министерством обороны, чтобы не упустить возможности наступать на Бахмут.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 25 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки противник нанес 40 авиационных и пять ракетных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Погибли мирные жители.

Высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские оккупанты продолжают использовать тактику террора.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На них украинские воины отразили более 38 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено.

На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений российской армии. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Городище Черниговской области, Харьковка, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Речки и Мирополья в Сумской области, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Волчанск, Амбарное и Тополи Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка и Белогоровка.

Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск и Песчаное Харьковской области, Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Терны и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который держат наши защитники, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области.

Обстрелял населенные пункты Миньковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Зализное, Северное и Торецк.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское и Победа Донецкой области. Удачи не имел.

Многочисленные вражеские обстрелы подверглись Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время обстреливает населенные пункты Ольговское, Малиновка, Червоное, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области, Белозерка и Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши защитники сбили беспилотные летательные аппараты противника Шахед-136 и Ланцет.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два зенитно-ракетных комплекса, состав боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы.

Россияне продолжают подтверждать, что они — террористы и должны быть изолированы от всего мира. Читай о последствиях обстрелов Константиновки.

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