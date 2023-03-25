Еще недавно была тыловой, а теперь прифронтовая — репортаж из Константиновки

Российский ракетный террор продолжается. Среди ночи оккупанты нанесли удар по Донецкой области. В Авдеевке попали в жилой квартал. О пострадавших, к счастью, не сообщают.

А вот в Константиновке около часа ночи 24 марта оккупанты попали в Пункт несокрушимости, где на тот момент находились десять человек. В результате удара трое погибших, двое раненых.

Вторая ракета ударила рядом. К счастью, больших жертв удалось избежать.

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Еще несколько месяцев назад Константиновка считалась условно тыловым городом, но сейчас это прифронтовая зона. За 10-15 км уже идут ожесточенные бои, так что сюда достает вражеская артиллерия.

Россияне периодически накрывают Константиновку из Градов и зажигательными снарядами. Каждый день захватчики совершают все больше преступлений именно против мирного населения Украины, буквально уничтожая целые города вдоль линии столкновения.

Читать по теме Безжалостно ударили по Пункту несокрушимости: что известно о последствиях обстрела Константиновки Рассказываем об обстреле Константиновки 24 марта.

Карта боевых действий в Украине остается неспокойной. Поэтому важно следить за обновлениями от Генштаба и заботиться о своей безопасности.

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