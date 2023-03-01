Уничтоженные дома, эвакуация и мечты маленького мальчика — как живет прифронтовая Авдеевка под постоянными обстрелами

В прифронтовой Авдеевке под постоянными обстрелами до сих пор остаются дети. По данным полиции, их около полусотни. Правоохранителям приходится ежедневно уговаривать семьи уехать.

И иногда найти семьи в опустевшем городе удается не сразу. Из-за постоянных вражеских обстрелов люди переселяются в уцелевшие дома, потому что жизнь там им кажется более безопасной.

Однажды полиция направилась на очередной вызов. На этот раз оккупанты обстреляли гражданский бус. Люди хотели автомобилем вывезти свое уцелевшее имущество. Человек, который им помогал, говорит:

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— Зашел, отдал мешки, вышел за ворота — первый “прилет”. Я побежал прятаться. Когда обстрел закончился, пошел смотреть, нет ли раненых, — рассказывает мужчина и говорит, что никого не видел.

Полиция осматривает разрушенный дом. Здесь должны были быть двое — мужчина и женщина. Говорят, вокруг дома пострадавших нет.

— Очень сложно понять, что уже прошел целый год с момента вторжения. До сих пор не верится, потому что для меня и моих коллег это как один день. Большие разрушения получил город, много жертв среди населения… — делится полицейский.

По данным полиции, в городе до сих пор остается 47 детей. Под звуки “прилетов” правоохранители отправляются на поиски одной из семей. Приехали в одно из бомбоубежищ. Здесь живут преимущественно пожилые люди. Некоторые — больше десяти месяцев. Среди них находят и семью с ребёнком.

— Каждый раз призываем людей уехать. Некоторые хотят, а некоторые сомневаются. Мы стараемся всех уговорить, потому что ведутся активные боевые действия, — говорит оперуполномоченный сектора раскрытия преступлений против покровского РУП ГУНП в Донецкой области Михаил Москаленко.

Всем желающим полицейские помогают эвакуироваться на бронированном транспорте. Тех, кто успел уехать из города раньше, призывают не возвращаться за вещами, потому что ситуация в городе только обостряется. У маленького мальчика спрашивают о чем он мечтает:

— Чтобы повсюду наступил мир.

В Донецкой области ситуация очень сложная. Ранее мы рассказывали, какая сейчас ситуация в Бахмуте.

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