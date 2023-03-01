Украина

Уничтоженные дома, эвакуация и мечты маленького мальчика — как живет прифронтовая Авдеевка под постоянными обстрелами

Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 01 марта 2023, 20:00
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