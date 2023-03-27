Жахливий обстріл Слов’янська: знову загиблі, серед поранених — дитина

Ворог продовжує забирати життя українців та стирати міста з лиця землі. Сьогодні, 27 березня, близько 10:30 стався черговий цинічний обстріл Слов’янська на Донеччині.

Слов’янськ зараз: що відомо про обстріл

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що вороги вдарили по центру міста двома ракетами С-300.

Внаслідок влучання зруйновані адміністративні та офісні будівлі, п’ять багатоповерхівок та сім приватних будинків, в яких перебували люди.

Зараз також дивляться

За останніми даними, відомо про двох загиблих та 29 поранених, серед травмованих є і дитина. Наразі точна кількість жертв та постраждалих невідома, триває рятувальна операція.

Водночас ракетного удару зазнала і Дружківка. Ще дві ракети С-300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували, зазначив Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, у Дружківці жертв та постраждалих немає.

А яка ситуація на полі бою і як українські воїни дають відсіч ворожим атакам, дивись у карті бойових дій 27 березня.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.