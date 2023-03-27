Україна

Жахливий обстріл Слов’янська: знову загиблі, серед поранених — дитина

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 27 Березня 2023, 14:12
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