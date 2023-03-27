Ліквідовано сотні окупантів та відбито 60 атак! Карта бойових дій в Україні 27 березня в режимі онлайн

Щодня ми з хвилюванням дивимося на карту бойових дій, хочемо дізнатися, чи не зумів ворог прорватися на певних напрямках. Завдяки надзвичайній роботі наших ЗСУ, ворог не має значного успіху.
Тяжкі бої тривають на Сході, ворог не полишає спроб штурмувати позиції наших захисників та обстрілює їх.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інституту вивчення війни вважають, що продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута та Авдіївки, а також вздовж луганської та західної донецької лінії фронту, є ще одним показником того, що Путін залишається відданим ідеї перемоги у тривалій війні, результат якої значною мірою визначається військовими реаліями на місці.
Проте продовження Путіним російських наступальних операцій у нинішньому оперативному та стратегічному контексті є стратегічним злочином. Він витрачає обмежену російську бойову міць у гонитві за безглуздими з точки зору операцій здобутками, а не встановлює умови для поразки українського контрнаступу, якого всі, здається, очікують найближчим часом.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав два ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — наші воїни відбили понад 60 атак противника.
Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Так, у населеному пункті Троїцьке Луганської області до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих росіян. Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів.
Наша авіація минулої доби завдала три удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той самий час уразили один пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.
Найскладнішою залишається ситуація у Бахмуті. Раніше ми розповідали, як працюють артилеристи на Бахмутському напрямку.
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