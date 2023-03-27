Ліквідовано сотні окупантів та відбито 60 атак! Карта бойових дій в Україні 27 березня в режимі онлайн

Щодня ми з хвилюванням дивимося на карту бойових дій, хочемо дізнатися, чи не зумів ворог прорватися на певних напрямках. Завдяки надзвичайній роботі наших ЗСУ, ворог не має значного успіху.

Тяжкі бої тривають на Сході, ворог не полишає спроб штурмувати позиції наших захисників та обстрілює їх.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута та Авдіївки, а також вздовж луганської та західної донецької лінії фронту, є ще одним показником того, що Путін залишається відданим ідеї перемоги у тривалій війні, результат якої значною мірою визначається військовими реаліями на місці.

Проте продовження Путіним російських наступальних операцій у нинішньому оперативному та стратегічному контексті є стратегічним злочином. Він витрачає обмежену російську бойову міць у гонитві за безглуздими з точки зору операцій здобутками, а не встановлює умови для поразки українського контрнаступу, якого всі, здається, очікують найближчим часом.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав два ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — наші воїни відбили понад 60 атак противника.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів Збройних Сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії неподалік Синьківки, Білогорівки та Веселого. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Куп’янськ і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Виїмка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах Богданівки та Іванівського Донецької області. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, серед них: Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине, Озарянівка, Північне та Торецьк.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безрезультатні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборону. Обстріляв понад 30 населених пунктів, серед них: Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області; Республіканець, Одрадокам’янка, Томарине, Новосілка, Ольгівка і Садове Херсонської області та місто Херсон.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Так, у населеному пункті Троїцьке Луганської області до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих росіян. Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів.

Наша авіація минулої доби завдала три удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той самий час уразили один пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.

Найскладнішою залишається ситуація у Бахмуті. Раніше ми розповідали, як працюють артилеристи на Бахмутському напрямку.

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