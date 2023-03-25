Розповіді

Забрала юності роки та змусила пізнати пекло: історія 21-річного бійця, який віддав свою молодість війні

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Березня 2023, 21:00
Історія 21-річного лицаря
Фото: Facebook

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